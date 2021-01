Banco de Venezuela presentará planes para pago de transporte público y “disminuir” uso del efectivo

El presidente del Banco de Venezuela, José Morales, expresó este lunes que presentarán en los próximos días, planes que “facilitarán” a los usuarios el pago del transporte público y de esta manera “disminuir” el uso del efectivo.

“Un tema muy importante que estamos trabajando y tendremos hechos concretos en los próximos días es el tema del pago del transporte público. Nosotros que tenemos 423 agencias a nivel nacional, pues sabemos que el tema por el que más recuren nuestros clientes a nuestras oficinas es por el uso del efectivo para pagar el transporte. Acatando ese llamado del presidente, pues estamos trabajando en una solución que presentaremos en los próximos días para facilitar el pago del transporte y disminuir el uso del efectivo”, afirmó Morales por VTV.

En torno a la digitalización y dolarización, Maduro volvió a reconocer el 12 de enero que la dolarización “parcial” ha sido una “válvula de escape necesaria y benefactora”, pero descartó nuevamente la dolarización total pues insistió en la recuperación del bolívar.

“Se ha hablado de dolarización. Y yo he dicho que las expresiones de dolarización del comercio han sido y son una válvula de escape necesaria y benefactora. Nosotros hemos favorecido la flexibilización de muchos de estos mecanismos que deben pasar a una nueva etapa”, señaló Maduro en su memoria y cuenta.

Acusó a la “guerra económica y la campaña de sanciones” de deteriorar el bolívar. “Lo han dicho economistas y hasta un senador republicano el año pasado”.

En ese contexto, reiteró que aceptar el uso de divisas ha sido positiva, pero que por eso “es esencial el uso del bolívar”, por lo que adelantó que este año “vamos a avanzar hacia la economía 100% digital. Se está trabajando la apertura de cuentas en divisas en 100% Banco. Todo comerciante podrá abrirla, tendrá su tarjeta y pagar en bolívares. Vamos a buscar distintas formas para combinar la dolarización con la economía digital para mantener nuestro signo monetario”.

Sobre lo dicho por Maduro, el economista Luis Oliveros aseveró el 13 de enero que el oficialista insiste en defender el bolívar por razones ideológicas, pese a que en la práctica la presencia del bolívar es mínima. Destacó que para que desaparezca la moneda nacional solo falta digitalizar el pago del transporte público.

“¿Vamos a un proceso de digitalización?. Venezuela está bastante digitalizada desde el punto de vista de los medios de pago. No hay suficiente efectivo, estamos a niveles cercanos a la liquidez monetaria del 2%. Esta es una economía que se acostumbró a la digitalización y el último paso que falta es el pago del transporte público. Si eso se resuelve, el uso del efectivo en Venezuela no existirá porque no tendríamos porque tener bolívares en efectivo”, declaró en conversación telefónica con ND.

Enfatizó que durante este año el papel del dólar y de las divisas será aún mayor. “Venezuela sigue y seguirá en hiperinflación, y el papel del bolívar será cada día menor. Eso es lo que anunció Maduro, aunque diga que va a defender el bolívar. Eso es lo que se espera que ocurra en términos generales”.