EXTRA Pdte Biden (EEUU) reconoce a @Jguaido como Presidente (I) @AsambleaVE

El nominado por el presidente electo de Estados Unidos Joe Biden para secretario de Estado, Anthony Blinken, confirmó este martes ante una audiencia en el Senado estadounidense que la nueva administración Biden mantendrá el reconocimiento al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

«Coincido con lo que ha dicho, senador Rubio, y con los pasos tomados en Venezuela en los últimos años, incluyendo el reconocimiento al Presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional democráticamente electa en 2015 como la única institución legítima en Venezuela, buscando aumentar la presión sobre un régimen liderado por un dictador brutal como lo es Maduro, así como trabajar con nuestros aliados», sentenció Blinken durante su comparencia ante el Senado.

«La parte difícil es que esos esfuerzos, que apoyo, no han dado los resultados esperados, y una de las cosas que espero hacer en caso de ser confirmado en el cargo es venir a hablar con ustedes en este Comité al respecto, porque necesitamos una política efectiva que permita restaurar la democracia en Venezuela con elecciones libres y justas», acotó.

«Creo que algunas de las cosas que podemos hacer mejor es alinear nuestra estrategia de sanciones para hacerlas más efectivas para que el régimen verdaderamente sufra las consecuencias de las mismas, aumentar el apoyo humanitario en vista de la grave crisis que padecen sus ciudadanos así como los países vecinos que reciben a los migrantes de ese país, pero sin duda quiero avanzar con ustedes para hablar al respecto», concluyó durante la interpelación del senador Marco Rubio.

