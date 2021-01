Perú | Carnecitas (19/01/2021) Fernando Tuesta Soldevilla

Campañas virtuales / El politólogo Fernando Tuesta, sostuvo que por la pandemia en auge no se debe permitir una campaña electoral presencial y el Ejecutivo a través del Ministerio de Salud, debe emitir una norma específica. “Esto debe ser campaña presencial cero y para ello ocurra el Ejecutivo, debe emitir a través del Ministerio de Salud, alguna disposición específica sobre la campaña electoral”, declaró

Se viene la censura

Los parlamentarios Edgar Alarcón, José Vega, Héctor Maquera, Yessica Apaza y Roberto Chavarría en moción del día acordaron en censurar al Ministro del Interior José Elice, aludiendo que “ha demostrado una total incompetencia y falta de visión política y democrática para manejar un conflicto social y poder respetar derechos fundamentales de los manifestantes”.

Ponen velas al JNE

El partido Somos Perú presentó ayer la apelación a la exclusión de la candidatura de Martín Vizcarra al Congreso para las Elecciones. A través de las redes sociales, la agrupación expresó su confianza en que el pleno del JNE resolverá a su favor. “Confiamos que el pleno del JNE resolverá con objetividad y justicia para que trabajemos juntos por el Perú”, informó en Twitter.

Investigan a dirigente

Una investigación fiscal ha reaparecido contra el actual director de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La fiscal de la Nación Zoraida Ávalos dispuso se reabra el caso contra el dirigente por el plazo ocho meses. Las sospechas contra el funcionario se remontan al 2013, cuando era alcalde distrital de Chongoyape, Chiclayo.

En alerta sanitaria

El Colegio Médico del Perú ha alertado que el país está entrando a una crisis sanitaria tras el aumento de casos de COVID-19, informó. Según el Minsa, el 14 de enero se registraron 5,022 nuevos casos y el 15 de enero 7,361 contagios nuevos. El decano Miguel Palacios informó que la cifra de contagios subió de manera brusca tras las celebraciones de fin de año.

Mensajes confusos

El analista político Fernando Rospigliosi opinó que el gobierno de Francisco Sagasti no tiene claro lo que debe hacer para contener la pandemia del Covid-19 y por esa razón brinda “mensajes confusos” sobre nuevas restricciones. “La mala coordinación en la conferencia se debe a que el gobierno no tiene rumbo, no sabe qué hacer, no están convencidos de lo que dicen”, comentó

Cierran las playas

Los alcaldes de diversos distritos costeros pidieron al Gobierno mantener cerradas las playas hasta después de Semana Santa ante el aumento de contagios de COVID-19 en el país. Autoridades de Miraflores, Barranco, Chorrillos, La Punta y Ventanilla coincidieron en que una eventual reapertura de las playas se podría convertir en un foco de contagio masivo de coronavirus.

Elice no renunciará

José Elice, ministro del Interior, reiteró que es “responsable político” de las dos muertes ocurridas el 30 de diciembre pasado en Virú, La Libertad, durante el enfrentamiento entre trabajadores agroexportadores y la policía en el paro agrario, pero añadió que ello no significaba que tendría que renunciar a su cargo. “Responsabilidad política no significa que tenga que renunciar”, alegó.

“Cuadran” a Osinergmin

La congresista de Frepap, María Teresa Céspedes, exigió al presidente de Osinergmin, Jaime Mendoza, a tomar acciones inmediatas sobre el alza del precio del balón de gas doméstico. “más del 80% de balones de gas que se venden contienen GLP proveniente del gas natural de Camisea en Cusco. Es absurdo aplicarle la variación de precio internacional. Es ilegítimo”, manifestó.

La cedula de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó el modelo definitivo de la cédula de sufragio para la elección del Presidente de la República y vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino 2021. Está dividida en tres cuerpos proporcionalmente: cada uno subdividido en tres secciones: encabezado, instrucciones y el cuerpo de la cédula.