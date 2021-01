Anuncian reapertura de cines y actividades culturales para la próxima semana de flexibilización

Nicolás Maduro anunció este miércoles que para la próxima semana de flexibilización se abrirán cines, teatros y actividades culturales en el mecanismo 7+7, a pesar de que su ministro de cultura, Ernesto Villegas, indicó que lo van a estudiar sobre todo en el tema de medidas de bioseguridad por el coronavirus. No obstante, hay preocupación por parte de médicos especialistas y dirigentes de oposición porque se ha visto un incremento en los casos diarios de Covid-19 debido a la flexibilización que se dio durante todo el mes de diciembre.

“En el próximo 7+7 se debe abrir las actividades culturales, cines, galerías, teatros y museos del país. Estamos en una batalla dura porque nos subió el número de casos en estos días, pero el método 7+7 es el método correcto”, señaló Maduro en cadena nacional en un acto de entrega de premios a la cultura.

Por otra parte, se refirió en torno a que desea añadir una estrella más a la bandera de Maracaibo. “Quiero pedir la novena estrella para Maracaibo, dejo la idea abierta para que la AN la estudie, la debata (sic) y tengamos una decisión. Poner la novena estrella a su bandera tricolor. Debemos hacer un esfuerzo conjunto por nuestra cultura. Me meto en TikTok y me informó de muchas cosas que no me dice ni el ministro de comunicación. (…) Muchos venezolanos fueron engañados a EEUU y otros países, y se regresaron con el plan vuelta a la patria. Debemos conectarnos con esos venezolanos que están en otros países, muchos de ellos me odian, pero no importa”.

En torno al cine, muchos trabajadores han optado por recurrir a otras actividades laborales luego de 10 meses de cierre por la pandemia que hasta este miércoles reportó 121.691 contagios y 1.122 fallecidos en total, según cifras actualizadas por la vicepresidenta oficialista Delcy Rodríguez.

Una pandemia por el coronavirus que llegó al país hace más de 10 meses hicieron que el cine formara parte de los sectores paralizados, y aún en flexibilización, fue de los pocos que no logró reactivarse, reseñó La Patilla.

La periodista Raylí Luján sostuvo que las frecuentes reuniones con el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC) y representantes del Ministerio de Cultura y Ministerio de Comercio permitieron que fuese presentado un protocolo de bioseguridad, aprobado e incluso ejecutado en gran medida. Sin embargo, hasta la fecha no se ha obtenido mayor respuesta sobre la reactivación de las salas.