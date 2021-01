Déficit fiscal proyectado para 2021 es de $6 mil millones

El problema económico más importante de Venezuela es la baja productividad que impide generar recursos y pagar sueldos y salarios de calidad. Mientras tanto, y como el el gobierno no tiene el dinero, “alguien lo tiene que poner”, y eso lo hace el BCV “a través de la emisión de dinero, generando que los precios suban y el tipo de cambio suba”.

Así lo asegura el director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

“El problema no es nada más sueldos y salarios. El problema es un Estado colapsado que no tiene capacidad de generar ingresos y por eso no puede pagar buenos sueldos. Al final, no tiene el Estado capacidad de aumentar sueldos y salarios. Entiendo las necesidades de la gente, pero hay un problema de generación de dinero. ¿De dónde saca el Estado playa para poder subir los sueldos acordes a las personas y a todo el sector público? Necesitamos una reforma global para que se puedan pagar sueldos de calidad”.

Oliveros recalcó que el salario mínimo en Venezuela ya no es una referencia pues el sector privado paga muy por encima. “Es una cuestión de simple sentido común: nadie va a trabajar, someterse todos los días a salir por un sueldo que representa menos de 5 horas al mes. Eso no existe”, precisó.

“El privado está pagando mucho más. Está por el orden del 50 dólares, es un promedio, hay quien puede pagar más. Igual es insuficiente. No quiero decir que paga bien o lo necesario. Venezuela tiene un problema de productividad y porque es una economía que se ha desplomado 80%. Si no creces, difícilmente eso pueda repercutir en mejores salarios”, explicó.

Y apuntó a los trabajadores del sector público, que entienden que con el salario mínimo “se están rebuscando y están en otras actividades”.

“Buena parte del sector público abandonó el trabajo, o está en nómina pero está haciendo otras actividades o peor aún, entran en un esquema de corrupción porque los sueldos son extremadamente bajos”.

Tal situación evita los anuncios “grandilocuente” cuando se suben los sueldos y solo se aprecian ajustes por contratación colectiva o en algunos ministerios, tendencia que seguramente continuará.

“Lo que provocará un sector público que cada vez va a perder profesionales, que cada vez va a tener profesionales que son fantasma, están y no están, porque tienen que buscar fuentes alternas o algunos dependen de la ayuda de afuera”, dijo.

Déficit fiscal de 15%

Oliveros explicó además que el déficit fiscal en Venezuela se estima en unos 6 mil millones de dólares.

“El promedio de déficit fiscal proyectado este año es de 15 puntos de PIB… Para que la gente lo entienda: Cada punto de PIB son alrededor de 400 millones de dólares; si se multiplica por 15 da $6.000.000.000, y ese es el tamaño del hueco que tiene hoy el Estado venezolano”.

“Si eso genera o no inflación, esto hay que verlo en problema general. No es solo los sueldos, es un problema general del Estado”, finalizó.