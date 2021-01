España | Las mejores frases de David Lynch en el día de su nacimiento

Un 20 de enero de 1946 nace el cineasta David Lynch. Este director de cine, actor, productor de música electrónica y guionista estadounidense destaca por sus diversas películas y series que han roto con muchos convencionalismos. Veamos las frases de David Lynch en el día de su nacimiento 20 de enero.

De sus películas podemos destacar su primer largometraje, Eraserhead (1977), Dune (1984), Blue Velvet (1986), la serie Twin Peaks, o las películas Corazón salvaje y Fire Walk with Me, entre los años (1987 – 1996).

Cada cosa en el mundo hecha por alguien comenzó con una idea.

Todas mis películas son acerca de mundos extraños, mundos a los que nunca podrías ir a menos que los construyas y los reproduzcas en una película. Eso es lo que verdad me importa de las películas a mí: ir a mundos cada vez más extraños”.

Las ideas dictan todo, tienes que ser fiel a eso, o estás muerto.

Yo me mantuve entregando el Wall Street Journal y haciendo trabajos ocasionales. Me encanta la plomería y la carpintería.

Uno debe abandonarse a su intuición: sabemos más de lo que creemos.

Me interesa saber que se esconde tras las limpias fachadas, tras los visillos de las casas, explorar los recovecos tortuosos de la existencia. Soy como un detective que destapa lo que los demás ocultan. Y es que este mundo de hoy no es un lugar tan maravilloso como dicen. No es el sueño más brillante.

Los sueños verdaderamente importantes son los que tienes cuando estás despierto.

Muchos artistas piensan que quieren la ira. Pero una ira real, fuerte e incisiva ocupa la mente, sin dejar espacio para la creatividad.

No soy un pionero de nada. Las cosas no se hacen para ser el primero, sino porque amas hacerlas, porque te enamoras del proyecto.

Las historias contienen el conflicto y el contraste, los altos y los bajos, la vida y la muerte y la lucha humana y todo tipo de cosas.

La vida debe ser maravillosa, y maravillosa no significa sólo una pequeña felicidad. Es enorme. Es profunda.

No creo en los políticos. Son una broma. Al final, crean más problemas de los que solucionan.

Hay gente a la que le gustan las películas que se entienden y hay gente a la que le gustan las películas que dejan espacio para que el espectador sueñe. A mí me gustan las que permiten soñar. La comprensión intelectual no tiene más importancia que la posibilidad de sumergirse en cada escena separadamente. Me encanta enamorarme de una idea y ver cómo se transforma en cine, qué va haciendo con esa idea el proceso de filmación.

Cada personaje está hecho de muchas pequeñas sutilezas, opciones extrañas, maneras especiales de decir una palabra.

Hay que estar dispuesto a dejarse llevar por el mundo abstracto. Hay que querer perderse en él. Si no, se tendrá la sensación de frustración.

Lo más hermoso que te puede pasar es cuando atrapas una idea que amas. Las ideas están ahí, sólo hay que atraparlas.

Si permaneces fiel a tus ideas, hacer cine se convierte en un tipo de honesto de adentro hacia afuera.

Creo en el control creativo. No importa lo que alguien hace, deberían tener control sobre ello.

La única manera válida es crear, es encontrar una idea, enamorarse de ella e implicarse plenamente en su realización. Eso produce una excitación real.

La meditación trascendental nos trae más y más felicidad, una felicidad que viene de muy adentro. Pero como resultado de la creciente felicidad interior, el exterior también parece más feliz. Si pensamos en los Estados Unidos y en los muchos absurdos que este país produce, podríamos ponernos muy tristes, porque muchos de estos absurdos causan mucho sufrimiento. Si no causaran tanto dolor, hasta los podríamos ver divertidos. Y entonces los políticos serían los mejores comediantes del mundo.

El potencial del ser humano es la conciencia infinita. No se está haciendo nada para mejorar al ser humano. Su potencial es la iluminación suprema.

Estar en medio de la oscuridad y la confusión me resulta muy interesante. Porque cuando sales de ahí puedes ver las cosas como realmente son. Sería genial poder llegar a este punto. Creo que es un camino muy, muy largo. Mientras tanto, sólo existe sufrimiento, oscuridad, confusión, absurdos, y gente que va en círculos. Es fantástico. Es como un extraño carnaval: muy divertido, pero muy doloroso.

El misterio es lo que más amo, es el magnetismo de la vida, y me resulta maravilloso saber que de la mayoría de las cosas no conocemos absolutamente nada.