Jennifer López y Lady Gaga deslumbran en la posesión de Joe Biden #20Ene

Por: FarándulaVenezuela.com

Hoy 20 de enero de 2021 se realizó la investidura o toma de posesión y juramentación del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Las artistas Jennifer López y Lady Gaga realizaron una gran interpretación en dicho acto, y también deslumbraron a todos con su vestuario magistral.

El vestuario de Jennifer López y Lady Gaga en la toma de posesión de Biden

Los vestuarios de Jennifer López y Lady Gaga impresionaron a todos los espectadores.

El vestido de Lady Gaga era color azul oscuro con una falda roja muy voluminosa de la marca parisina Schiaparelli. Por su parte, el de Jennifer López era un vestido blanco de marca Chanel.

Vestuario de Jennifer López

Vestuario de Lady Gaga

Interpretaciones en la Investidura de Joe Biden

La cantante Lady Gaga estuvo a cargo de interpretar el himno nacional en la toma de posesión. En su vestuario llevaba un gran broche dorado con una paloma símbolo de paz. Igualmente el micrófono que utilizó la cantante era de color dorado.

Así fue la interpretación de Gaga:

Por otra parte, Jennifer López mejor conocida también como J.Lo o La Reina del Bronx interpretó dos temas titulados This Land is Your Land, la cual es una canción de música folk muy popular en EEUU, y America The Beautiful.

En su interpretación, ha gritado de manera muy emocionante una parte del juramento a la bandera estadounidense en español: «¡Una nación orgullosa, indivisible, con libertad y justicia para todos!».

Un dato importante, es que es la primera vez que alguien pronuncia esta frase en otro idioma que no es el inglés en una toma de posesión presidencial.

A continuación está el video con la interpretación de J.Lo:

También te podría interesar: Sheryl Rubio sobre Lasso «Mi ex se siente exactamente igual»