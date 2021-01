Adriana Azzi: Horóscopo de hoy 21 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo de hoy 21 de enero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Sentidos.

Número de suerte: 772

Reuniones con personas jóvenes y recibes apoyo en lo que quieres iniciar. Amigo alegrias por que sale de un encierro. No permitas comentarios negativos de alguien de tu familia. Cambios mudanzas. Finalmente logras y vences algo. Hombre de poder que te busca personalmente.

Trabajo: Te ayudan en una decisión un compañero. Cuídate de compañero de mala reputación.

Salud: Cuídate más la salud.

Amor: Alegrías celebraciones. Salidas de compra por urgencia. Practicarás la seducción.

Solteros: Aléjate de las luchas o confrontaciones. Tu familia te necesita. Embarazo.

Mujer: Querida amiga la protección divina está de tu lado y con tu familia todo se soluciona. Arreglos en tu casa.

Hombre: Poder y más poder todo brilla y es para ti el sol las estrellas adelante no te detengas.

Consejo: Se positivo (a).

Tauro

Palabra clave: Romance.

Número de suerte: 992

Pendiente de un cheque. Amiga del pasado que te ayuda en un nuevo proyecto. Todo lo detenido toma camino. Hombre en carro azul con buenas noticias. Reuniones con muchas personas en positivo. Viajes de ida y vuelta comienzas un nuevo negocio. Alegrías. Algo con un grupo.

Trabajo: Un nuevo negocio o empleo que se activa. Compras de mercancía. Cambio en precio.

Salud: Pendiente con lo que comes.

Amor: Cuida más tus bienes. No pienses tanto por lo que te están ofreciendo. Mudanza que te beneficia.

Parejas: Pon empeño por tu familia. Nuevas vidas. Hermano que te ayuda. Reuniones con la familia.

Solteros: Metas que logras se cumple con un grupo o personas cercanas. Mujer esotérica que te da ayuda personal.

Mujer: Mucho cuidado con las decisiones que tomas o lo que quieres hacer. Cuidado con brujerías. Te sientes traicionada.

Hombre: Nuevos tratamientos medicamentos. Reuniones importantes por salud. Matrimonios. Fijas una fecha.

Consejo: Saca de tu vida lo que no te conviene.

Géminis

Palabra clave: Crecer.

Número de suerte: 002

Los caminos se abren en lo económico. Se competitivo. Sorpresas en lo laboral. Logras lo que quieres. Muchas cargas. Te liberas de cosas por tu salud. Firmas alegrías. La rueda de la fortuna está de tu lado. Aprovecha los juegos de azar. Sales de viaje inesperado con la familia.

Trabajo: No pierdas las oportunidades nuevo empleo. Escucha a persona adulta. Firmas pendiente.

Salud: Cansancio.

Amor: Ese amor esperado llega a tu vida y no lo quieres atender, no dejes pasar tu buena fortuna.

Parejas: Alegrías en la familia. Cambio de vivienda o compras otra. Compras en centro comer de alimentos.

Solteros: Disfrute nocturno. Reunión familiar. Limpieza espiritual. Viajes por negocios.

Mujer: Inicias estudios. Intercambios con niños. Inicios en clases con cambios.

Hombre: Hombre que llega a tu casa ofreciendo algo, debes pensar bien las cosas.

Consejo: utiliza tu intuición.

Cancer

Palabra clave: Disposición.

Número de suerte: 922

Ahorra dinero. Cambio de dirección. Personas que te quieren y te cuidan. Cambio en una fecha. Firmas de documentos. Hombre que llega a la puerta de tu casa. No permitas que abusen de trabajo. Salidas rápido. Mudanzas. Cambios. Nuevos inicios cierras un ciclo y comienzas otro.

Trabajo: Ruidos en tu entorno que te molesta. Utiliza bien la computadora o máquina de trabajo.

Salud: Cambio de la alimentación.

Amor: Un gran amor del pasado que llega y te sentirás demasiado feliz y te ofrecen algo nuevo.

Parejas: Amigos que te buscan. Cuidado en lo que te comprometes. Hijos que te esperan en un edificio de gobierno.

Solteros: Indecisiones por dar una respuesta. Cambios inesperados. Algo que aprendes y te sirve en lo que haces.

Mujer: Recibes un diploma. Nuevos aprendizajes. Mudanzas cambios. Asistes a una ceremonia.

Hombre: Asistes a una conferencia. Mudanzas cambios. Salidas nocturnas. Un bautizo pendiente que se realiza.

Consejo: Abre bien los ojos.

Leo

Palabra clave: Habilidades.

Número de suerte: 710

Pide ayuda en lo que necesitas. Estás en una reunión donde te enfocas en lo que quieres. Viajes por tierra. Para cambios en tu casa pides una reunión con tus hermanos. Indecisiones en grupo. Mujer importante que espera algo de ti. Viajes a otra ciudad por casa. Cambio de dirección.

Trabajo: Te cancelan un dinero. Llega un dinero esperado. Inicias un negocio de alimento.

Salud: Malestar en los oídos

Amor: Muchas emociones. Cambios en tu vida. Cuidado con embarazos. Viajes por cambio de vivienda.

Parejas: No es el momento de tomar decisiones sin ver bien las cosas. Piensa todo lo que vas hacer.

Solteros: La fortuna llega a tu vida. Permiso que te aprueban. Firmas. Matrimonios. Cambios en el cabello.

Mujer: Compra de viviendas. Cuídate de algo de alergias en sitio de mucho polvo. Hijo pendiente de ti.

Hombre: Alegrías. Viajes. Matrimonios. Compromisos. Se activa el amor y la pasión con tu pareja.

Consejo: Se constante no te detengas.

Virgo

Palabra clave: Recomendaciones.

Número de suerte: 944

Haz algo que tenga la diferencia a otros. Un nuevo amor en tu vida. Prepárate para el cambio en tu vida. Hecho curioso en un ascensor. Nuevas relaciones. Paseos y viajes. Compra de vivienda. Inicios en un negocio de viviendas o compra y neta. Algo con un transporte público.

Trabajo: Cambios en tu sitio de trabajo positivo. Acepta lo que viene. Buenas decisiones.

Salud: Estrés

Amor: Cambio en los sentimientos. Atiende a esa persona mayor que tú. No dejes que los demás decidan por ti.

Parejas: Deja de ser autoritario. Mudanzas cambios. Alegrías por visita inesperada del exterior.

Solteros: Aceptas retos. Mujer que te ayuda en algo que quieres. Buscas un nuevo camino negocio.

Mujer: no prometas lo que no vas a cumplir. La rueda de la fortuna se mueve a tu favor. Hecho curioso en tienda.

Hombre: El amor llego a tu vida y lo dejas escapar. Amigo que se va de tu lado por viaje.

Consejo: Planifica tu futuro ten calma.

Libra

Palabra clave: Alegría.

Número de suerte: 812

Organiza tu vida. Haces demasiadas cosas a la vez. Mujeres que te apoyan. Luchas que debes enfrentar. Ayudas a una persona con problemas de salud. Te ganas un dinero y das alimentos. Movimiento de mercancía. Se percibe algo en tu casa que debes limpiar. Mujer amiga que te busca.

Trabajo: Te ofrecen un empleo. Mujeres a tu lado apoyando. Compartes todo por la web

Salud: Malestar estomacal.

Amor: Vences una situación de trabajo. Te ofrecen algo y lo piensas mucho. No te vayas corriendo de un lugar.

Parejas: Nuevos caminos que se abre. Una persona que te va ayudar hoy. Harás algo distinto.

Solteros: Recibes muchas bendiciones. Se activa el amor. Compra de carro. Ya tomas una decisión.

Mujer: Nuevas emociones. Asume tus responsabilidades. Alguien espera de ti lo mejor. Movimientos. Alegrías.

Hombre: La rueda de la fortuna a tu lado. Algo con gripe o alergias. Cuidado con decisiones apresuradas.

Consejo: lee el salmo 91

Escorpio

Palabra clave: Serenidad.

Número de suerte: 120

Hecho con una copa rota. Aprende de lo que te pasa. Calma y paciencia. No te dejes engañar. Un hombre que tiene interés por ti pero también ve lo próspera que eres. Alguien del pasado que llega a tu vida pero por pura casualidad. Todo lo que sucede es para bien. Grandes esperanza.

Trabajo: No te dejes engañar. Discusiones por teléfono. Celebraciones. Vacaciones. Viajes. Alegrías.

Salud: Resfriado.

Amor: Con todo lo que pasa igual preparas una boda. Quieres estar solo (a). Momento de cuidarte.

Parejas: Recibes mucho cariño de muchas personas. Evita hablar en una reunión. Se hace justicia.

Solteros: Nuevas ilusiones. No creas en todo el mundo. Piensa bien antes de actuar. No ofendas a quien te quiere.

Mujer: Estás estable. Cuidado con pérdidas de una posición. Algo con personas que no conoces. Celebraciones.

Hombre: Tristeza por separaciones. Cuidado con quien entra en tu casa. Revisar el vehículo que usas.

Consejo: Controla la tristeza.

Sagitario

Palabra clave: Proyecto.

Número de suerte: 400

Recibes un mensaje de texto especial con alegrías por lo que te ofrecen. Nuevos planes por viaje. Solo tú decides cual será tu destino. Activas nuevas conversaciones y debes ayudarte con un ritual para estar donde quieres. Alegrías por triunfo. Recibes una invitación.

Trabajo: Ausencia en el trabajo por la situación que trae problemas. Cambio de planes laboral.

Salud: Malestar en la vista.

Amor: Las cosas positivas llegan a ti. Viajes. Paseos. Algo con un viaje pendiente. Ritual de oración que haces.

Parejas: No pierdas la fe en lo que pides. Dudas sobre un camino nuevo que debes tomar.

Solteros: Nuevas etapas. Deja las energías negativas. Situación afectiva que te tiene contrariada (o).

Mujer: Tienes problemas con una persona muy conocida. No discutas en la calle. Proteges más a tu familia.

Hombre: Hazte una limpieza espiritual con una vela blanca. Caminos abiertos con socios en cambio de negocio. Remodelaciones. Visitas inesperadas.

Consejo: Ayuda sin pedir nada a cambio.

Capricornio

Palabra clave: Evolución.

Número de suerte: 701

Reconciliaciones en la familia. No regales tu suerte. Recibes y guardas algo importante de color dorado que te trae buena suerte. Esperas algo que puede ser un hijo. Cancelas el monto de un dinero de una factura pasada de tiempo de pago. Recibes regalo sorpresa. Nuevas ideas en lo económico.

Trabajo: Hostilidad laboral. Si tomas una decisión con un grupo mantente firme. Nuevo horario.

Salud: Sin novedad.

Amor: Tristeza colectiva. Se reaviva tu capacidad creativa. Estarás en la búsqueda de una persona.

Parejas: Nuevos viajes. Estabilidad en tu familia y para ti. Nuevos estudios. Semana de muchos altibajos.

Solteros: Debes estar seguro en la energía que estás trabajando. El amor lo hace todo cambios en la relación familiar.

Mujer: Encuentro importante con personas de negocio. Una reunión que te beneficia. Gran negocio que se concreta.

Hombre: Una persona que te llama y te pide los datos. Nuevas sorpresas. Te aseguras de algo que estás haciendo.

Consejo: No te dejes llevar por las depresiones.

Acuario

Palabra clave: Invertir.

Número de suerte: 388

Discutes por una persona que no lo merece. Cuidado con documentos importantes que se pueden perder. Ves a una persona del pasado y te ofrece algo nuevo. Sientes que tienes competencia. No escuches comentarios o chismes. Complementas estudios. Decepción de jefe.

Trabajo: Llegan nuevas ideas. Grupo de trabajo que te busca. Nueva tecnología que llega.

Salud: Malestar general.

Amor: Te hace falta un buen concejo escucha a los demás. Disfrutas algo que vivirás de manera intensa. Apertura amorosa.

Parejas: Cambio de médico. Dinero que llegan a tus manos. Te regalan unos tickets. Alegrías.

Solteros: Viaje al exterior por razones laborales. Celebración. Éxito. Familiar que te busca.

Mujer: Se organiza una fiesta para una persona adulta. Nuevos inicios. Romance imprevisto.

Hombre: Cuida tus pertenencias. Apertura de los proyectos es el momento se positivo. Alegrías.

Consejo: Realiza todo con amor.

Piscis

Palabra clave: Ayudar.

Número de suerte: 190

Busca una buena alimentación. No pienses en cosas que no funcionan. Ten calma con los hermanos. Actívate en lo positivo. Nuevos sentimientos. Tomas en cuenta a una persona cercana. No tomes decisiones a la primera. Cálmate no te lleves los problemas a tu casa. Compra de vivienda.

Trabajo: Nuevas experiencias en una empresas. Compra de computadoras. No discutas en tu oficina con terceros.

Salud: Faringitis.

Amor: Pendiente a quien le entregas tus sentimientos. Consigues como hacerte notar con esa persona que te gusta. Éxito.

Parejas: Logros triunfo. Hijos que te esperan en el colegio. Tienes respuesta a todo en casa.

Solteros: Aléjate de las personas negativas. Nuevas ideas. Una familia que te necesita. Momentos importantes.

Mujer: Nuevas situaciones. Invitaciones. Juicio o problema legal que se soluciona a tu favor. Alegrías. Viajes.

Hombre: La soledad te da tristeza. Si cambias en las acciones veras como mejora la relación familiar.

Consejo: No hables tanto, actúa.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial