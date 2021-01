EEUU | Arzobispo José Gómez alienta a Biden a sanar «intensas divisiones» políticas

El presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, José H. Gómez, expresó su esperanza de que Joe Biden, que juró este miércoles como presidente de Estados Unidos, logre «aliviar nuestras intensas divisiones políticas» y «curar las heridas causadas» por la covid-19.

«El llamado de Biden por una reconciliación nacional y la unidad es bienvenido a todos los niveles (…), es algo que se necesita urgentemente mientras enfrentamos el trauma» causado por la covid-19 y el «aislamiento social agravado por las intensas y largas divisiones» en el país, resaltó Gómez en un comunicado divulgado hoy en el que se incluye una fuerte crítica de la «injusticia» del aborto .

Biden es el segundo presidente católico en la Historia de EE.UU. El primero fue John F. Kennedy (1961-1963), asesinado en el ejercicio del cargo .

.@ArchbishopGomez‘s Statement on the Inauguration of Joseph R. Biden, Jr., as 46th President of the United States of America: https://t.co/xrr2NA1COR #InaugurationDay

— U.S. Conference of Catholic Bishops (@USCCB) January 20, 2021