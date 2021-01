España | Suárez dispara al Atlético

Luis Suárez salva al Atlético en Ipurúa con un doblete. El delantero uruguayo volvió a dar tres puntos de oro a los suyos, que empezaron perdiendo, y dispara al conjunto rojiblanco en el liderato. Ya aventajan en siete puntos al segundo, el Real Madrid y tienen un partido menos que su eterno rival. No fue un partido fácil, el Atleti sufrió pero al final encontró la pólvora del pistolero para lograr tres puntos que valen oro en un choque muy duro en el que les costó sangre y sudor conseguir el triunfo.

Sin Hermoso, Koke y Trippier (sancionado), Simeone se veía obligado a realizar rotaciones. Había dudas respecto al sistema, si mantendría los tres centrales o pasaría a jugar con cuatro atrás. Finalmente apostó por dar continuidad al 3-5-2 que tan buen rendimiento le estaba dando, y Felipe ocupó el puesto que dejaba el lesionado Hermoso. Mientras Saúl entraba por el capitán, sancionado, en busca de aprovechar esta oportunidad ya que no atraviesa por su mejor momento.

En los últimos partidos se había convertido en habitual ver al canterano en el banquillo, junto con un Joao Félix que volvía a ser suplente una vez más. El joven crack luso tampoco está en un buen momento y Simeone lo volvió a dejar en el banco, apostando por Correa y Suárez arriba con Lemar un poco por detrás. Sin embargo, el partido empezó con el pie torcido. Un penalti tonto de Carrasco sobre Muto en el minuto nueve de partido sería transformado por Dmitrovic para adelantar a los locales.

Sí, han leído bien, el guardameta armero fue el encargado de ejecutar la pena máxima para sorpresa de todos. Nadie se lo esperaba, ni el árbitro. La elección sorprendió y el serbio engañó a Oblak que se tiró hacia su izquierda y el balón fue a su derecha. Sin duda este es un gol histórico en la Liga Santander. No comenzaba bien el encuentro pero el Atlético ya sabía que Ipurúa no es un campo fácil, y que el Eibar siempre se hace fuerte en su casa pese a que este año no está consiguiendo sacar tantos puntos.

El Atleti estaba avisado, el curso pasado cayeron por 2-0 y en este volvieron a empezar por debajo en el marco. Sin embargo este equipo no es el mismo del año pasado. Pese a la baja importante de Koke, los pupilos de Simeone se rehicieron del golpe y controlaron el partido tras el gol. Les costó romper las líneas de un Eibar que estaba my plantado sobre el terreno de juego. A balón parado encontraron un filón y Correa estrellaba un balón en el larguero aprovechando el rechace a la salida de un córner.

Suárez vale por tres

Le estaba faltando precisión al Atlético, que merodeaba el área de los armeros pero no encontraba la manera de penetrar la defensa y hacer daño. Hasta que apareció la magia del 9 para poner las tablas en el marcador justo antes del descanso. Una buena presión adelantada de Llorente hizo dudar a Sergio Álvarez que despeja mal, y el balón rechazado le cae a Luis Suárez dentro del área que no falla. La primera que tuvo el pistolero la mandó para dentro. Un gol que valía oro y permitía a los colchoneros marcharse a vestuarios igualados.

Tras el descanso el Cholo movía el banquillo en busca de darle otro aire al encuentro y lograr consumar la remontada de los suyos. Torreira y Joao Félix entraron por Correa y Lemar. Sin embargo, los cambios no surtieron el efecto que esperaba el técnico argentino. Apenas se notó la entrada del luso y el charrúa, el Atleti seguía igual que en la primera mitad e incluso el Eibar estaba llegando con más peligro a la meta de Oblak.

Los colchoneros notaban en exceso la ausencia de Koke en la creación de juego. Suárez se encontraba muy solo en la punta de ataque, no le llegaban casi balones. La fuerza que estaba empleando el conjunto armero a la hora de frenar a los rojiblancas empezaba a rozar los límites, pero este es el juego del equipo de Mendilibar. Siempre plantean partidos duros, te llevan al límite y obligan al rival a sudar la gota gorda si quieren doblegarles.

El líder de la Liga estaba atascado y no encontraba las soluciones para poner en problemas a Marko Dmitrovic. Joao Félix tuvo una a cinco minutos del finla pero el meta estuvo atento y despejó el balón. Justo antes Suárez había caído en la frontal cuando encaraba la portería del serbio solo. Este Atleti, y más el pistolero, necesita muy poco para generar peligro. Y así fue. Un balón despejado por la zaga rojiblanca le cayó al 9 que se plantó ante Dmitrovic y terminó forzando un penalti en el 89.

Yo me lo guiso y yo me lo como dijo el killer. Cogió el balón, lo plantó en el punto de penalti y no falló. El delantero uruguayo marcó a lo Panenka, y engañó a Dmitrovic que se venció hacia su derecha. Así pues, una vez más, volvía a salvar al Atlético con sus goles en uno de esos partidos que bien pueden valer una Liga. Victoria vital para los de Simeone.