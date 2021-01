Julián Gil: Tengo coronavirus y me negaron entrar a un hospital

Julián Gil dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que padece coronavirus, situación que calificó como un momento doloroso que afortunadamente ya sobrepasó.

De acuerdo con el actor, desconoce la forma en la que se convirtió en portador de la Covid-19, debido a que se cuidaba de todas las formas posibles para evitar padecer esta enfermedad.

“Me he cuidado muchísimo, he seguido los protocolos durante casi un año desde que empezó todo esto de la pandemia, pero bueno, me tocó el covid-19, no sé cuándo, cómo, ni dónde me pasó, me contagié. Justo llevaba 10 días sin trabajar en Televisa, entonces descartado que fue la producción del señor Juan Osorio, entonces no sé”, inició su relato el actor.

Sufrió durante días

Gil aseguró que pasaron cuatro días de que se comenzara a sentir mejor para explicar a sus fanáticos sobre su estado de salud, ya que quería que lo vieran estable y pudiera hablar con soltura sobre el tema.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial