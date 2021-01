México | AMLO manda abrazo a Elena Poniatowska

Desde el salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador le mandó un abrazo a la escritora Elena Poniatowska, quien recientemente cuestionó las conferencias de prensa matutina y consideró que deberían parar.

El primer mandatario dijo que estima mucho a la también periodista.

Esta semana, se conoció una entrevista en la que la escritora de “La noche de Tlatelolco” dijo que las “mañaneras” no son necesarias e indispensables e incluso le recomendaría al primer mandatario pararlas.

Cuestionado sobre las declaraciones Poniatowska, el presidente respondió:

“Mandarle un abrazo a Elenita que la quiero mucho, eso es todo” expresó.

López Obrador dijo que admira a los periodistas ya que es un oficio muy noble que requiere abnegación, principios e ideales.

Destacó que incluso no se hubiera podido realizar la Revolución Mexicana sin los periodistas.

Incluso dijo que le hubiera gustado ser periodista y jugador de béisbol profesional.

“A mí me hubiese gustado ejercer el periodismo, como me gusta la historia, como me gusta el béisbol, hay dos casos importantes que me hacen recordar también mi vida, no, Padura, se llama Leonardo Padura, un escritor espléndido, de los mejores escritores del mundo, empezó jugando béisbol, quería ser beisbolista profesional y ahora es un gran escritor. Incluso después de jugar béisbol fue cronista deportivo”, refirió.

Recordó que el cantante de calle 13, también le hubiera gustado ser beisbolista profesional.

“¿Saben quién otro? A Hemingway le gustaba mucho el béisbol pero no lo practicaba así. Estamos hablando de los que querían ser profesionales del béisbol. El otro es el de calle 13, René, antes era segunda base y terminó como un buen intérprete, no, en su género, a mí me gusta calle 13”, comentó.

“Cuando dicen ¿qué te hubiese gustado? A mí me hubiese gustado también el béisbol, nada más que jugaba yo béisbol, no era yo maleta pero tenía que dedicarme a la escuela y decidí por la escuela y ya fui abandonando el béisbol, debes en cuando, pero el periodismo si es un oficio muy humano, que llena de satisfacción, el periodismo de investigación y también el análisis periodístico”, afirmó.