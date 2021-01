Parlamento Europeo desconoce a la fraudulenta asamblea de Maduro, y ratifica su reconocimiento al presidente (e) Juan Guaidó y la AN electa en 2015

En una resolución respaldada por 391 eurodiputados (119 votaron en contra y 177 se abstuvieron), el Parlamento Europeo aprobó este jueves 21 de enero extender el reconocimiento al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó, así como la legitimidad de la Asamblea Nacional electa por voto popular en el año 2015.

A través de un comunicado, el Parlamento Europeo desconoció la fraudulenta Asamblea del gobierno de Maduro, y reafirmó que hasta que no se realicen elecciones verdaderamente libres, creíbles, transparentes y plenamente democráticas en Venezuela, se seguirá considerando a la Asamblea Nacional electa en 2015, a su presidente Juan Guaidó, así como su Comisión Delegada, que fueron la última expresión libre de los venezolanos, como las únicas autoridades legítimas de Venezuela.

«Reafirma que, siempre que sea verdaderamente libre, creíble, inclusivo, transparente y plenamente democrático No se realizan elecciones en Venezuela, se seguirá considerando electa a la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, su presidente Juan Guaido así como su Comisión Delegada encabezada también por Juan Guaidó, que fueron la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral, como el único órgano político representativo democrático legítimo en Venezuela; Pide al Consejo y los Estados miembros de la UE para reconocer inequívocamente la continuación constitucional de la 2015 legítima Asamblea Nacional de Venezuela y legítimo presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó», reza el comunicado.

«Lamenta y rechaza las elecciones parlamentarias ilegales e ilegítimas resultantes de la proceso fraudulento organizado el 6 de diciembre y reitera que el proceso electoral no cumplir con condiciones y estándares internacionalmente aceptados, ni con las leyes venezolanas, no fue libre y justo y no representa la voluntad del pueblo venezolano; no reconocer la legitimidad o legalidad de la fraudulenta Asamblea Nacional establecida el 5 de Enero de 2021 sobre la base de estas elecciones no democráticas«, expresaron.

Resultados de la votación

Reiteraron que la única solución sostenible a la crisis venezolana que ha impactado a toda la región, pasa por elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales y locales inclusivas, libres, justas y transparentes «que respetar las normas internacionales, con garantías de igualdad de condiciones y sin obstáculos participación de todos los partidos políticos y bajo la observación internacional objetiva», precisaron.

El organismo internacional expresó su apoyo y solidaridad a todo el pueblo de Venezuela, azotados por una grave crisis humanitaria y política que se ve agravada por la pandemia del COVID-19.

Los eurodiputados también lamentan la falta de fondos internacionales canalizados hacia Venezuela y piden a la comunidad internacional que haga honor a sus compromisos y desembolse los importes comprometidos para hacer frente a la grave crisis humanitaria, en línea con lo acordado en la conferencia de donantes del 26 de mayo de 2020.

Por otra parte, solicitaron la liberación inmediata de los más de 350 presos políticos encarcelados en las cárceles de Maduro, víctimas de torturas crueles y violaciones a sus derechos humanos.

Denunciaron las amenazas de la vicepresidenta de la Asamblea chavista Iris Varela, en contra de los integrantes de las fuerzas democráticas del país, y en especial de la administración de Juan Guaidó.

«Reitera la obligación de garantizar plenamente el respeto y la protección de los derechos humanos en Venezuela y estará especialmente alerta ante cualquier acto de represión, en particular contra miembros de las fuerzas democráticas y denuncia las amenazas de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional ilegalmente constituida Iris Varela de ordenar la detención y procesamiento, decomiso de sus bienes y revocación de la nacionalidad de los miembros de la oposición y el presidente Juan Guaidó».

Condenaron el ataque de la dictadura criminal de Maduro en contra de VPITV y otros medios de comunicación como Panorama, Tal Cual, entre otros, por denunciar la crisis en Venezuela.

«Condena la última represión de la libertad de expresión perpetrada por el régimen y el cierre de periódicos y medios de comunicación que no están políticamente alineados con el gobierno de Maduro».

Acoge con satisfacción la reciente decisión del Consejo de junio de 2020 por la que se amplían las sanciones específicas a 11 personas adicionales, que no perjudiquen a la población venezolana, y llama a fortalecerlos y expandirlos; considera que, en consecuencia, las autoridades de la UE deben restringir movimientos de estas personas, así como de sus parientes más cercanos, y congelar sus activos y

aparece; pide además la prohibición inmediata del comercio y la circulación de oro sanguíneo de Venezuela en la UE.

Reiteraron la importancia de una cooperación estrecha y continua con los aliados internacionales, es decir, con la nueva administración de Estados Unidos; y el Grupo de Lima, con el fin de reactivar una amplia esfuerzo diplomático internacional para devolver la democracia, el estado de derecho y la prosperidad al pueblo de Venezuela. «Pide a la AR y al Consejo una política coordinada de alto nivel con Estados Unidos y el Grupo de Lima, con el fin de contribuir a un enfoque estratégico más integral de esfuerzos diplomáticos internacionales y evaluar a fondo la reincidencia de la situación en Venezuela».

El Parlamento Europeo expresó su total respaldo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidada ejecutados por el gobierno de Maduro, e «insta a la Unión Europea a apoyar la iniciativa de

los Estados Partes de la CPI para abrir una investigación haciendo que los responsables rindan cuentas».

Por último, pide un grupo de contacto entre los diputados al Parlamento Europeo y el Representantes elegidos democráticamente de la Comisión Delegada de la Se establecerá una asamblea para facilitar el contacto y el diálogo regulares con los Fuerzas legítimas en Venezuela

