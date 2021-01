Perú | Julio Guzmán: Nosotros no vamos a indultar a Fujimori

Para Guzmán, el indulto a Alberto Fujimori no solo constituye un asunto legal, sino un problema ético.

Julio Guzmán, actual candidato a la presidencia de la república por el Partido Morado, no fue ajeno a las últimas declaraciones realizadas por Keiko Fujimori, donde afirmaba que, de llegar a ocupar el sillón presidencial, indultaría a su padre, Alberto Fujimori. El candidato afirmó que liberar al expresidente simbolizaría un insulto al pueblo peruano, y lamentó lo expuesto por la líder de Fuerza Popular.

“Si los peruanos nos dan la confianza nosotros no vamos a indultar a Fujimori. Al margen del tema legal, si es posible o no [un indulto a Fujimori], acá hay un problema ético. El indulto al señor Fujimori es un insulto a todos los peruanos”, afirmó Guzmán en una entrevista. “Lo que me preocupa es que cuando están muriendo miles de peruanos, el 50% de peruanos ha perdido el empleo y estamos en una crisis económica y de salud increíble, venga una candidata a ponernos en agenda el indulto a su papá. Me parece egoísta, me parece que está poniendo a su familia por encima de los peruanos”, añadió.

Asimismo, aseguró que para la candidata Fujimori usa sus disculpas como parte de sus campañas electorales, ya que solo las ofrece en su transcurso, jamás fuera de ellas. “La disculpa viene cuando cometes un error y reflexionas y pides perdón y disculpas en cualquier momento, pero la señora Fujimori siempre escoge una campaña presidencial para disculparse.” Afirmó Julio Guzmán.