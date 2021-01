Regreso de los privados y crecimiento en nichos económicos no deben ser mal vistos

Si en este 2021 ocurre un rebote en la economía venezolana así como el regreso de las empresas privadas y el crecimiento de algunos nichos económicos; esto no debe ser rechazado por la población, aun cuando este rebote traiga más desigualdad.

Así lo consideran los economistas Ronald Balza y Luis Oliveros, quienes fueron entrevistados por Román Lozinski en Circuito Éxitos de Unión Radio. Ambos coinciden en que hay indicios de que habrá un regreso de las empresas privadas al país y un crecimiento de hasta un 3%, de acuerdo a estimaciones que manejan.

“Muchas de las actividades que empezaron a aparecer pujantes, a precios altos, tiene que ver con un relajamiento de controles muy estricto. Pareciera que cuando uno ve productos hay una reanimación de la economía, pero puede ocurrir que sea solo una circulación de bienes y productos, a la vista de todos nosotros, que siempre fue posible y que fue impedida por acciones deliberadas de algunos gobiernos”, señaló Balza.

“Si en Venezuela va a haber un regreso de empresas privadas, a pesar de que es contradictorio cuando hay gente que se muere de hambre, gente que muere en peñeros, cuando el salario es de 26 centavos; si se trata de reactivar la economía, que vengan empresas, que vengan más compañías privadas, pues bienvenidas”, sostuvo Oliveros, por su parte.

Para Oliveros, “crecerán quienes no se durmieron en la pandemia”, al recordar que en las redes sociales se están vendiendo muchas cosas. “La gente está aprendiendo a ser competitiva porque no estás dependiendo del Estado para obtener divisas, que no hay un entorno cambiario que te dé dólares preferenciales”, sugirió.

“Esta economía está cambiando, dentro de lo pequeño que es, a una economía muy diferente donde hay que competir, innovar e ingeniárselas para sobrevivir y mantenerse en el mercado. Los nichos son crecimientos sostenidos en el tiempo. La economía los necesita pero también necesita el sector petrolero, construcción, manufactura. Pareciera que esos tres sectores no son quienes llevarán la batuta del crecimiento económico”.

Para Balza, “el hecho de que haya crecimiento es positivo, para las empresas”, mientras que el consumidor que tiene capacidad de pago y “posiblemente» está viviendo de sus ahorros.

“Cada vez que se habla de la dolarización de la economía como una solución de los problemas, yo diría que estamos viendo es una capacidad de ahorro que… logró ponerse en circulación. Y ese tipo de reorganizaciones permite la aparición de nuevas iniciativas”, indicó.

Por tanto, insistió: “Hay que evitar ver con malos ojos esos crecimientos que uno observa”, pues si bien al principio se decía que todo tenía una conexión particular con una actividad ilegal, “esa aparente bonanza que se veía en algunos casos, se estaba haciendo a costa de todos los demás”.

El supuesto nuevo concesionario Ferrari

Ambos economistas se refirieron al presunto concesionario de la Ferrari en a Urb. Las Mercedes de Caracas, un tema que fue tendencia en Twitter el fin de semana con fotos falsas.

De acuerdo con Oliveros “esta sociedad pareciera que se mueve por cosas que no son precisamente las más importantes o trascendentes en su vida”. “Nosotros tenemos que cambiar ese chip”.

“Si un carro comprado en Venezuela me cuesta más caro que traerlo del exterior, lo traemos, y utilizamos los recursos para ensamblar carros en otras cosas donde seamos competitivos”.

“Hay que entender que es una economía que cambió. No es la economía del 2010, 2006. 2008. Es muy diferente, a pesar de que quienes están en el poder son los mismos. Y hay que trabajar por esa economía diferente”, insistió.

Oliveros vaticinó que la economía venezolana del futuro pudiera ser una entre Rusia y China; “y no a la que todo el mundo le gusta”.

“Vamos a una economía desigual y ya la estamos viendo. ¿Qué porcentaje de la población puede ahorrar, comprar en dólares? Es un nicho muy bajo. Hay quienes creen que porque hay bodegones la cosa está mejor. No. Está mejor para una parte, pero para el 90% no, la cosa está muy difícil. Este crecimiento no va a permear a la gran parte de la población. Ayuda a cierta parte, pero no es el sector más grande”, señaló.

Balza, por su parte, no fue muy distante de esta opinión al asegurar que es un tema que desvía la atención “de la falta de un presupuesto nacional, de las cuentas, de que podamos ver el sistema completo”.

“Uno siente que el crecimiento no se debe dar y por esa vía sigues criticando los demás crecimientos. Eso es algo tan viejo. Es una desproporción entre lo que es posible hacer y una satisfacción que termina siendo magnificada por un Ferrari que no es tal como se dice”, indicó.