Cómo el sentido del humor nos acerca a la felicidad

El sentido del humor es una fortaleza para el ser humano ya que genera cambios positivos en el organismo y la salud, pues al reírnos liberamos endorfinas que nos protegen del estrés. Algunos estudios hablan de que no solo ayuda a mantener la salud, sino también a recuperarla.

Además, es parte de la personalidad y se asocia con la creatividad y la inteligencia, aunque también fomenta la unión entre las personas dado que la alegría es una emoción que nos lleva a compartir un estado de ánimo positivo, y la risa es una reacción que puede ser muy contagiosa. En definitiva, el sentido del humor se basa en la capacidad para experimentar y estimular la risa, logrando un estado de ánimo bueno.

Pero aquellas personas que no se caracterizan por ello, tienen un poco complicado encontrar esta función… Candela Molina, psicóloga del centro Cepsim, dice que cada persona encuentra el bienestar a su manera, aunque actividades como encontrar una rutina, el sueño reparador y el deporte ayudan: «Lo que nos sube el ánimo no es lo mismo que los que nos produce risa; el bienestar psicológico se relaciona con el equilibrio, lo que nos permitiría tener un humor más estable». El buen humor, en cambio, se relaciona con la alegría, con un estado de ánimo positivo a corto plazo y, tal como cuenta la experta, esto se consigue con dosis de júbilo. «Por ejemplo, mediante programas de entretenimiento o los memes de internet que son uno de los principales fenómenos de esta generación que nos permite tener ese refuerzo y además nos une como colectivo al vernos reflejados».

Quiénes no tienen sentido del humor…

El sentido del humor es una cualidad que se detecta a simple vista, y si te paras a pensar en aquellos que te rodean, no te será muy difícil identificar a las personas que lo tienen y a aquellas que no. Para Candela Molina las personas que no tienen sentido del humor no están conectadas con emociones agradables, bien por sus rasgos de personalidad o bien por una etapa que están atravesando. Cuenta que, en general, «no son capaces de pensar más allá de lo que ven» y de lo concreto; les cuesta abstraerse de lo lógico y objetivo, por lo que «así es difícil dar un sentido humorístico y creativo a los eventos».

Además, bien debido a ello o bien a consecuencia, esto se relaciona con más dificultades para generar confianza y estrechar relaciones, pues el humor «nos conecta» y su función es compartir la diversión. «Se trataría de personas más bien rígidas y con un carácter más irascible», concluye Candela Molina.

Haz lo que te guste

Pero, a pesar de que estas personas suelen ser más entrometidas y no se encuentran siempre alegres, la psicóloga Cintia Tur, cuya cuenta de Instagram va enfocada en su totalidad a saber tener sentido del humor, recalca que es totalmente «normal y natural» que una persona no esté de buen humor todo el día, todos los días del año: «Hay emociones que vendrán a nosotros y serán más desagradables, como por ejemplo la tristeza o el enfado, pero estas no son en sí malas, son emociones naturales que todo el mundo tiene», cuenta.

Una vez aceptemos que habrá días mejores y peores y que esto es lo natural podremos, por supuesto, realizar pequeños cambios para intentar sentirnos mejor en nuestro día a día. Reconoce Cintia Tur que muchas personas esperan a sentirse bien para hacer actividades sin ser conscientes de que realmente «realizar actividades será lo que finalmente les haga sentir mejor». Es decir, si nos quedamos en casa esperando a sentirnos mejor para hacer alguna actividad, es muy fácil que se nos pase el día y terminemos sin sentirnos motivados. Sin embargo, tal como dice, si realizamos actividades, aunque al principio no nos apetezca, «podremos darnos la oportunidad de sentirnos mejor (saliendo a dar un paseo, yendo a tomar algo con un amigo, etc.)».

Pero, ¿qué actividades en concreto puedo hacer? Esta pregunta es más compleja, porque depende mucho de los valores de cada persona: «Lo primero sería ver, para cada uno, qué es importante y qué le gusta y, una vez identificado esto, establecer actividades concretas que vayan en sintonía con ello», recomienda la psicóloga Cintia Tur.

ABC

Por: Reporte Confidencial