Surge en las redes polémica entre Valeria Valle, Henrique Capriles y Érika de la Vega

En una sesión de preguntas y respuestas, a la psicóloga le dijeron, Henrique ha amado toda la vida a Érika, cómo manejas los celos. Valeria respondió: «Andrea Paola 0 fotos 0 seguidores, no soy celosa, creo que es la gente que más de 15 años después, no supera esa relación».

Así responde Valeria al hate, las demás preguntas se basaron en su relación con el político y su pequeña hija Sofía.

¿Tienes planes de boda con Henrique? El tiempo lo dirá todo en su momento, afirmó.

Habló de Capriles como padre, «El flaco es un papá para derretirse».

Además dejó claro que se lleva muy bien con él y que no le importa la diferencia de edad de 17 años entre ambos, «Depende de la persona no de la edad».

«Jamás podría incomodarme estar con una persona que se interesa y hace tanto por los demás, admiro eso de él, realmente le importa», expresó sobre su pareja.

Contó que celebrará el cumpleaños de Sofía con «algo pequeño con la familia y una torta linda».

Valeria dijo «sinceridad por delante» que no le gustó la lactancia, «Me pareció agotador, no me gustó la experiencia, estaba loca por llegar a los 3 meses y parar. Felicito a quiénes lo disfrutan y duran mucho tiempo pero no es mi caso».

La psicóloga afirmó que ama los niños y quiere tener dos o tres hijos más.

También confirmó que el periodista Román Lozinski es su primo hermano.