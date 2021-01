EEUU | Florida espera llegada de 266.000 dosis de vacunas en medio de la escasez

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, anunció este viernes que la semana próxima el estado espera recibir 266.000 dosis más de vacunas contra la covid-19 y reanudar el ritmo de vacunación, que por la escasez de suministro se ha detenido.

De acuerdo con el gobernador, partidario del expresidente Donald Trump, cerca de un 20 % de los 4,5 millones de personas mayores de 65 años que residen en este estado han sido vacunadas ya.

DeSantis, que este jueves ordenó exigir una prueba de residencia a los candidatos a ser inmunizados, como forma de acabar con el turismo de vacunación registrado en este estado, indicó que los adultos mayores siguen siendo prioritarios en Florida.

«Dennos más vacunas, las usaremos y las usaremos bien», dijo DeSantis en un mensaje dirigido a las autoridades federales, que, con Trump en la Presidencia, eran las que entregaban las vacunas a los estados para que estos las distribuyeran.

It was an honor to witness Henry Sayler receive his first dose of the vaccine today. Florida is rapidly approaching a monumental milestone of 1 million seniors vaccinated. #SeniorsFirst pic.twitter.com/JoL6N1ybOH

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) January 22, 2021