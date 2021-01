España | Nace la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad para luchar contra la Ley de la Eutanasia

Este viernes se ha celebrado la primera Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad que ha contado con el exministro del Interior, y presidente de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja. La legalización de la Eutanasia, unida al desprecio de un Plan de Cuidados Paliativos, así como la futura ampliación de la Ley del Aborto, suponen un punto de inflexión en la actividad de las 120 organizaciones asociadas y han centrado su análisis durante la asamblea.

Además de Jaime Mayor Oreja, la asamblea ha contado con el periodista Javier Nieves como moderador. Y dentro de esta ha intervenido, Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas; María San Gil Noaín de la Fundación Villacisneros; Ignacio García Juliá, presidente del Foro Español de la Familia; Josep Miró I Ardevoll, presidente de E- Cristians; Daniel Fernández, director de la Asociación Cristianos para la Democracia; Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida; José Manuel Pagán Agulló, rector de la Universidad Católica de Valencia y Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid.

Jaime Mayor Oreja

El exministro Jaime Mayor Oreja, ha aseverado durante su intervención para cerrar el acto que, “desde el compromiso de unidad, de suma y de coordinación, no solo tenemos que llevar adelante esta asamblea, no solo es la defensa del valor de la vida, por decisivo que sea este, sino que tenemos y tendremos la obligación de defender el valor de la verdad, de la libertad de educación y la libertad religiosa, de la naturaleza y dignidad de la persona humana, del significado profundo de España, del papel histórico de la Monarquía y de la Iglesia en nuestra nación”.

Mayor Oreja se ha mostrado sinceramente emocionado. Y ha dicho que ha tomado conciencia de la importancia de este paso que han dado, que es importante y decisivo. «Todos asumimos un gran compromiso y un gran reto. Espero que esta unidad sea perseverante y sirva para acciones concretas», ha recalcado.

Y tras eso, Jaime Mayor Oreja, ha querido contar una experiencia vital. Así, el exministro del Interior ha narrado que, «en el año 77 cuando empecé en la política me di cuenta que ETA era casi imbatible, y la transición se limitó, pero en aquellos años parecía imbatible. 20 años después en 1997 nos dimos cuenta que ETA no era imbatible, y nos llenamos de convicción y comenzamos a cambiar nuestra convicción y determinación. Hoy sucede algo similar tenemos una moda que parece imbatible y que dominan los medios. Están crecidos, y cuánto más extremistas, más eufóricos . Antes que después van a perder porque no hay cimientos, ni fundamentos, ni valores. Solo hay rencor y querer cambiar el valor social».

Por último ha apostillado que la presencia del Colegio de Médicos de Madrid «nos da una fortaleza enorme. La opinión de los médicos es decisiva.

La idea de España entendida desde su auténtica dimensión como alternativa cultural. La ley de la eutanasia es una ley perversa. Tenemos que ser extremadamente generosos y extremar la bondad y la confianza entre nosotros».

Ponentes

Pero la asamblea comenzó con la intervención de Alfonso Bullón de Mendoza, presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, para quien la tramitación de la Ley de la Eutanasia “ignora el sentir de gran parte de la sociedad española. Ignora las necesidades de los enfermos que se encuentran en esa situación de vulnerabilidad y fragilidad y las de sus familias. Ha pretendido hurtar del debate social la verdadera cuestión que no es otra que la defensa de la vida”.

El presidente de la ACdP, que ha hablado sobre “El papel de la sociedad civil en la vida pública: la responsabilidad específica de los cristianos”, también ha señalado que “como personas, como ciudadanos y en muchos casos también como creyentes, afirmamos el valor de la vida humana en cualquiera de sus circunstancias. Por ello el progreso de la Humanidad, y el de cada sociedad, va ligado a la afirmación propia de una antropología que entienda así la vida”.

El otro nombre propio que ha intervenido en la asamblea ha sido el de la vicepresidenta de la Fundación Villacisneros, María San Gil, que ha hablado sobre la importancia de la acción social y su influencia en la política.

San Gil ha afirmado que en estos momentos tan críticos “la sociedad necesita referentes, argumentos, pedagogía y liderazgo. Todos formamos parte de diferentes asociaciones y fundaciones así que tenemos que ser coherentes y honestos con aquello que defendemos, tenemos que reivindicar nuestro derecho a existir, a pensar y a actuar según nuestros criterios y convicciones. Y tenemos que contar la verdad a una sociedad a la que quieren adormecer y transformar”.

María San Gil también ha aseverado que, «esta asamblea es el éxito del consenso y la unión de parte de la sociedad civil por alzar la voz en un momento dramático para la sociedad española. Tenemos una causa común y un objetivo concreto. No solo nos une la oposición frontal a esta ley inhumana sino el compromiso de presentar una alternativa cultural totalmente distinto a este gobierno de frente popular donde la vida humana carece de significado y acabar con nuestras raíces cristianas».

Y ha añadido que quieren conseguir que la sociedad en su conjunto cambie. «Es una tarea ingente, pero no nos amilana. Hoy es el principio de muchas acciones que vamos a realizar. Hay que plantear un proyecto para la regeneración política y humana de la sociedad. Tenemos que reivindicar el derecho a existir y dejar de ser políticamente correctos. Tenemos la responsa de despertar conciencias y mover la sociedad, y no permitir esa sociedad adormilada que quiere el frente popular».

En la línea de todos los presentes, y respecto de la respuesta de los médicos ante la Ley de Eutanasia, Manuel Martínez Sellés, presidente del Colegio de Médicos de Madrid, ha afirmado que “la eutanasia no es un acto médico, que quiebra la relación médico-paciente y que se prohíbe explícitamente en el juramento hipocrático y en el código deontológico, además de estar condenada por la Asociación Médica Mundial y el Comité de Bioética”. También ha destacado que “lo realmente necesario es paliar el sufrimiento con Cuidados Paliativos, que actualmente tienen un desarrollo muy insuficiente en España”.

El médico ha explicado que, «hoy cuando un paciente va a un hospital sabe que el médico va a hacer algo bueno, y está confianza se pierde con la eutanasia. Sin diálogo y aprovechando la situación de pandemia va a aprobar una ley de obligado cumplimiento. Si hay algún médico que lo quiera hacer que se signifique en un listado. Es una ley que mece desde el engaño. No se puede considerar una muerte que no es natural como natural. Necesitamos una ley para el sufrimiento porque no hay suficientes servicios de cuidados paliativos. Hay mucho paciente que está sufriendo. La única opción que da esta ley es matar al paciente que sufre. Hoy en día en Holanda se está aplicando eutanasia a ancianos con demencia, a pacientes mentales y a niños con discapacidad. Voy a pedir el amparo de la comunidad de Madrid para limitar en la medida de lo posible la ley de Eutanasia».

Para Alicia de la Torre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, “la cultura de la muerte está envuelta en mentira y, con la verdad, hay que destruir los `dogmas antivida ́. Es una mentira que provoca muerte, dolor, corrupción, violencia y desesperanza”. Por este motivo, ha puesto en valor estos aspectos: mostrar la verdad, saber comunicarla, ser constantes y estar unidos. También ha recordado el compromiso de realizar, como se viene haciendo desde 2011, un acto público y unitario en torno al Día Internacional de la vida, con el lema de “Sí a la vida”.