Expresidente Trump Ofrece Su Hotel En DC A Tropas Expulsadas Del Capitolio

El presidente Trump dio permiso a miles de soldados de la Guardia Nacional para quedarse en su hotel Trump en Washington, DC después de que la policía del Capitolio los echara del edificio del Capitolio.

El jueves, 5.000 guardias y mujeres traídos para proteger la inauguración de Joe Biden se vieron obligados a refugiarse en un estacionamiento subterráneo después de que se les dijo que abandonaran el edificio. La medida generó una intensa reacción después de que se reveló que los soldados se vieron obligados a dormir en el suelo a temperaturas bajo cero y solo tenían un baño y una toma de corriente para compartir.

El viernes, un asesor le dijo a OAN que el presidente Trump intervino informando a las tropas que podían quedarse en su hotel de lujo cerca de la capital. Al ver la situación, los legisladores de ambos lados del pasillo exigieron que la unidad fuera devuelta al interior. «Bueno, no quiero arriesgarme, pero déjame decir esto, cualquier tonto del Senado de los Estados Unidos decidió que la Guardia Nacional tiene que dormir en el estacionamiento debería estar durmiendo en el estacionamiento esta noche», declaró el Senador Dick Durbin (D-Ill.).

No está claro quién dio la orden inicial, pero algunos republicanos señalan con el dedo a Nancy Pelosi, que ha guardado silencio sobre el tema. Mientras tanto, varios gobernadores estatales han ordenado a sus tropas que regresen a casa.

The mistreatment of our National Guard troops in the Capitol building that was reported yesterday evening is unacceptable. This morning I sent a letter to @SpeakerPelosi, the acting House Sergeant at Arms and the Capitol Police Chief requesting answers on how this happened. pic.twitter.com/RcGELnznZa