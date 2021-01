Más pistas sobre el caso de Jennys Meizas en Bahamas

Este jueves 21 de enero medios de comunicación se hicieron eco de la denuncia de una venezolana que, supuestamente, había sido secuestrada en Bahamas por una red de trata de personas.

Según información divulgada por diversos portales, la joven, identificada como Jennys Meizas, manifestó a través de sus redes sociales que se encontraba retenida en contra de su voluntad en un hotel ubicado en localidad de Bimini, y que temía por su vida.

“Me van a matar, me van a matar. ¡Ay, Dios mío!”, “estoy secuestrada en Bimini, Bahamas, detrás del Hilton, Villa 662”, fue lo que supuestamente manifestó la mujer en sus redes sociales mientras se encontraba secuestrada.

El portal de investigación La Tabla hizo seguimiento de este caso y, a través de su cuenta Twitter, ofreció datos sobre este caso y la supuesta víctima, de 38 años, y quien es nativa de la ciudad de Tejerías, estado Aragua, y que se encontraba residenciada en México desde hace cuatro años.

Destacó La Tabla que según periodistas de la isla caribeña, “no hay ninguna denuncia de secuestro”.

“Jennys Meizas, otra mujer venezolana y un hombre extranjero se encuentran en custodia del departamento de inmigración en la localidad de Bimini luego que la policía atendió una llamada de socorro desde un resort, según refiere en su cuenta el reportero Jared Higgs”, tuiteó el portal criollo.

Añade además: “Una de las mujeres (presumiblemente la del video) informó a la policía que no deseaba continuar viajando con el hombre, según la superintendente Terecita Pinder. Higgs precisó que según la policía no presentó ninguna denuncia de secuestro, y que la mujer no se quejó en absoluto”.

En otro tuit se destaca que la mujer, aunque no da detalles de su perfil laboral o profesión, pudiera ser modelo dada “la exposición de sus relaciones con entrenadores y maquilladores reconocidos, presencia en hoteles 5 estrellas en Venezuela, México, Panamá y República Dominicana”.

Lo que si queda claro, según el portal de investigación, es la tendencia opositora de Meizas. En 2017 solicitó apoyo para los terroristas que participaron en las guarimbas y diseñó algunas piezas de ropa en honor a Neomar Lander, el joven que murió luego que, por impericia, le detonara un artefacto explosivo casero en el pecho con el que pretendía atacar a cuerpos de seguridad de Estado en Chacao.

Uno de los tuits de La Tabla refiere: “Unos seis meses antes la modelo y costurera se en fotos y videos recibiendo adiestramiento en el uso de armas de fuego, incluyendo fusiles AR15”.

