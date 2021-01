Yei Love publica sus conversaciones con Jorge Villaveces luego de romper la relación

La influencer decidió publicar una conversación que tuvo con su expareja Jorge Villaveces para que la gente no estuviera buscando informaciones por otro lado. Ella dijo que siempre ha sido sincera con sus seguidores y que, no existen terceras personas.

Yei Love, desde Barranquilla, Colombia, había explicado que no tenía casa a dónde ir porque prefería darse un tiempo con su pareja. Jorge le escribe: «No hay necesidad que estés por ahí danzando… esta es tu casa creo que somos adultos con la madurez suficiente para llevar las cosas».

Ella le contestó, «Es muy difícil así, en serio, yo prefiero no verte porque me parto, me siento peor».

«Esta es tu casa, nosotros no somos enemigos, tenemos cosas juntos, podemos convivir en paz, nos tenemos respeto y con el tiempo vamos viendo», le dijo Jorge.

Él le dijo que igual el plan era vivir separados y que «aunque la relación esté fracturada, no quiere decir que no podamos llevar las cosas, siempre hemos sido amigos».

Yei le pide permiso para publicar la conversación, a lo que él le responde «Nosotros no somos cualquier pareja, estamos a otro nivel mental».

«A mí no me molesta que me insulten, lo que me da rabia es que digan «Yo sabía que esas relaciones liberales no funcionan, ese amor que se decían tener no es amor. Solo tu y yo sabemos lo increíbles que somos como pareja, como amigos, como todo. Chocar en algunas cosas por pensar diferente no quiere decir que no haya amor o que nos odiamos», finalizó Jorge.

Luego, Yei escribió un mensaje a sus seguidores, «Nunca me voy a arrepentir de contarles todo porque ustedes me entienden y hacen que me sienta acompañada a la distancia».

con información de Gossipvzla