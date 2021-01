Anzoátegui | Explosión de gasoducto causó alarma en población rural de Barcelona

Barcelona.- La explosión de un gasoducto sorprendió a los habitantes del caserío Valle de Marcelo, ubicado entre los poblados de Barbacoa y Capiricual, municipio Simón Bolívar, zona norte de Anzoátegui. El hecho ocurrió este sábado, 23 de enero. Al ver las llamas, las personas se alarmaron y avisaron a los cuerpos de seguridad.

El ruido ensordecedor asustó a más de uno de los residentes que entre las 8:45 am y las 9:00 am que se encontraban en sus viviendas. Algunos aseguran que las paredes se estremecieron.

A través de un vídeo difundido por Whatsapp se escucha a una persona reportando que las llamas estaban distantes de las líneas de alta tensión, ya que el incendio fue a pocos kilómetros de la subestación eléctrica Barbacoa.

«Hay un calor insoportable en esta zona y es lo más cerca que puedo estar de las llamas. Ya llegaron las autoridades», asegura la persona que grabó el vídeo donde además se observa a un guardia nacional y una camioneta color blanco.

LEE TAMBIÉN ACUMULACIÓN DE GAS DOMÉSTICO CAUSA OTRA EXPLOSIÓN EN MONAGAS

Según residentes de Barbacoa, por esa zona, que se ubica en la parte interna de Barbacoa vía Kilómetro 27, pasan gasoductos y oleoductos de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

El gobernador de Anzoátegui, Antonio Barreto Sira, reportó vía Twitter a las 11:20 am que en el sitio hay comisiones del Cuerpo de Bomberos de Anzoátegui tratando de controlar la fuga y el incendio. Destacó que no hay reportes de muertes ni heridos. Hasta ahora Pdvsa Gas no ha emitido algún comunicado oficios sobre lo ocurrido.

Marinelid MarcanoVista_1

Marinelid MarcanoVista_1