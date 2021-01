El béisbol está de luto. Murió «El Martillo», Hank Aaron #22Ene

Hoy es un día triste para el béisbol, nos deja Hank Aaron, una leyenda dentro y fuera del terreno. Descansa en paz. 🙏🏽

Its a sad day for baseball. We’ve lost another legend. RIP Hank Aaron. 🙏🏽#VG27 pic.twitter.com/5ESZoWhpq9

— Vladimir Guerrero (@VladGuerrero27) January 22, 2021