La FAN enrola a soldados que recibirán ración menor a un dólar

La FAN ofrece a los soldados el pago de una ración similar al sueldo mínimo, es decir, menos de un dólar. El general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt asevera que la oferta no tendrá mucho eco por la crisis del país, y la precaria situación de la organización castrense

La Fuerza Armada Nacional (FAN) inició el alistamiento militar para el primer contingente 2021; proceso que comenzó el 18 de enero y culminará el 28 de febrero. A los soldados, que se les oferta la posibilidad de hacer carrera dentro de los cuarteles, se les da el pago de una ración similar al sueldo mínimo, el cual no llega a un dólar.

De hecho, para este viernes 22 de enero, la ración igual al salario mínimo (Bs. 1.200.000), equivalía a 0,76 centavos de dólar al mes; esto según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (BCV). Este ingreso está muy por debajo debajo del umbral de 1,90 dólares diarios fijado por el Banco Mundial.

Aunque, desde la Constitución de 1999, el servicio militar dejó de ser obligatorio, los venezolanos por nacimiento están obligados a inscribirse en la Junta de Conscripción de su residencia en los 60 días siguientes tras cumplir 18 años.

La FAN plantea a los jóvenes la posibilidad de, tras el servicio militar, hacer una carrera como oficial o como tropa profesional. Sin embargo, para el general retirado Juan Antonio Herrera Betancourt, esta oferta quizás no tenga mucho eco dada la severa crisis que atraviesa el país, a la que suma la precaria situación institucional de la organización castrense.

“Con el llamado de alistamiento a un nuevo contingente de venezolanos se abre una interrogante. La precaria situación institucional de la FAN desde el punto de vista de la seguridad social, en todos los grados, está por el suelo. ¿Qué se espera para estos jóvenes que se alistan?”, señala el general Juan Antonio Herrera Betancourt.

Las diferentes unidades castrenses iniciaron el proceso de alistamiento, así como la campaña en las redes sociales para atraer a los venezolanos entre los 18 y los 30 años a sumarse al servicio militar voluntario. Algunas unidades hasta presentan número de teléfono a los que pueden comunicarse los interesados para obtener más información.

Tal es el caso de la 31 Brigada de Infantería Mecanizada G/B Lucas Carvajal, ubicada en Fuerte Tiuna. En consulta vía WhatsApp, esta unidad informó que para el servicio militar se requiere ser bachiller (o haber aprobado el cuarto año), y «no tener ningún inconveniente jurídico». Además, se indicó que los alistados reciben los bonos que otorga el gobierno de Nicolás Maduro. Solo deben presentarse con la cédula de identidad laminada.

FAN en la mira

El general Herrera Betancourt insiste en que las unidades de la FAN no están bien dotadas, a lo que se suma el impacto de la crisis sobre los cuarteles. Agrega que los oficiales pasan penurias, como también ocurre con las cadetes de los diferentes componentes castrenses.

Manifiesta que las condiciones de los cadetes son palpables tanto en el deterioro de los uniformes como en su aspecto «raquítico». Esto, subraya el militar, revela que la ingesta de alimentos no es suficiente.

Asegura el oficial retirado que, tras el asueto navideño se reeditó la situación de años recientes: muchos militares no volvieron a sus puestos dada la situación logística, socioeconómica, de precario equipamiento que se vive dentro de las unidades. A esto le añade la politización de la FAN.

«La vida en el cuartel no es fácil. Un gran número de jóvenes ya tienen, por la situación país, una pesada carga de obligación familiar de allí que el servicio militar no es atractivo. No hay manera de completar las cuotas de alistamiento militar. Hacer carrera militar hoy tampoco resulta atractivo, esto por la situación de sueldos, la seguridad social y que todo está anclado a la lealtad política«, enfatiza el general Gonzalo García Ordóñez

García Ordónez, exjefe del Comando Unificado de la Fuerza Armada Nacional (Cufan), acota que el servicio militar es voluntario pero ha habido problemas para completar los contingentes, de allí el elevado número de plazas vacantes en las unidades: «La mayoría de las unidades está con más de 50% de plazas vacantes, inoperativas«, asegura. Atribuye esta situación al daño que, asegura, ha hecho la milicia a la Fuerza Armada.

«Destruyeron a la organización. Pero los generales y almirantes no lo vieron venir, la vista fue muy corta para ver los los efectos a largo plazo. Es lo mismo que pasó en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) desmantelaron y arruinaron», subraya García Ordóñez.

Para el general Juan Antonio Herrera, con el advenimiento del gobierno comunal avanzará, aún más, la vieja ambición de cambiar a la Fuerza Armada por una milicia al servicio del gobierno.

Tres contingentes

Según la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación (2014), el proceso de alistamiento militar se realiza anualmente mediante tres contingentes: enero, mayo, y septiembre. Estos deben ser distribuidos en el Ejército, la Armada, la Aviación, la Guardia Nacional, y la milicia (que fue convertida en «componente especial» en la ley constitucional de la FAN aprobada por la ilegítima asamblea constituyente en 2020).

El artículo 78 de la citada ley indica que el servicio militar a tiempo completo se cumple en forma regular, continua e ininterrumpida en las unidades militares operativas y administrativas fijadas por la FAN.

Los llamados, a través de las redes sociales, son hechos por la Secretaria Permanente de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI), los componentes y las diferentes unidades castrenses.

Beneficios que no convencen

En la página Web del Ministerio de la Defensa, hay una lista de beneficios para los alistados que incluye la capacitación en seguridad y defensa, relaciones humanas, y el uso de armas colectivas. También se anuncia la posibilidad de una beca para iniciar la carrera Militar como oficial, suboficial, profesional de carrera o tropa profesional; asistencia médica, social y odontológica; además de la oportunidad de adquirir una capacitación técnica mediante el INCE Militar; y un seguro de vida y accidentes.

Los jóvenes son exhortados a formar parte de la familia de la FAN y a unirse a la defensa integral de la nación. Otro gancho para el alistamiento es la unión cívico militar, impulsada por el expresidente Hugo Chávez y asentada por el gobernante Nicolás Maduro.

«Nuestra patria tiene quien la defienda, un pueblo que no ha vacilado en dar un paso al frente, junto a su Fuerza Armada, que no es más que el pueblo en armas», señaló en un tuit el Grupo Aéreo de Transporte N°5, de la Aviación.