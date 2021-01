EEUU | Por primera vez latina de origen mexicano lidera Partido Demócrata en Arizona

La representante estatal de Arizona, Raquel Terán, se convirtió este sábado en la primera latina de origen mexicano en presidir el Partido Demócrata del estado, tras una elección virtual en la que contó con el apoyo del 75 por ciento de sus miembros.

Originaria de la ciudad fronteriza de Douglas, Arizona, por años Terán ha luchado en favor de los derechos de los inmigrantes en Arizona y en promover el voto entre los latinos.

Su elección ocurrió durante la reunión anual del Partido Demócrata y de acuerdo con analistas, el trabajo que ha realizado en la comunidad fue una pieza «clave» en la histórica victoria del presidente Joe Biden en un estado considerado tradicionalmente republicano.

La latina, que sustituye en el cargo a Falecia Rotellini, está en su segundo término en la legislatura de Arizona, representando el distrito 30, un barrio principalmente latino, que cubre parte de Phoenix y Glendale.

Thank you, fellow Democrats! I am truly humbled by your trust and I can’t wait to get to work.

Thank you to all who join our vision for the future of the Arizona Democratic Party.

Thank you to those who made calls in our support. pic.twitter.com/pR7rkyZVsH

— Raquel Terán #BlackLivesMatter (@RaquelTeran) January 23, 2021