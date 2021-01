España | Vox se mofa con la presencia de Willy Toledo en uno de sus actos: «Eso es que trabajamos bien»

El actor Willy Toledo ha asistido este domingo a la protesta convocada contra Vox en un acto electoral de los de Santiago Abascal en Badalona. Ante la inesperada presencia del intérprete madrileño, la formación política ha comentado con sorna: «Muchas gracias por la asistencia de Willy Toledo, eso significa que estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¡Recuperemos Cataluña!».

Tal como se puede ver en los vídeos que se han grabado en la mañana de este domingo, el actor se ha personado en el lugar agolpado junto a decenas de personas sin respetar distancias de seguridad. Si no llega a ser por los efectivos de los Mozos de Escuadra, la marabunta se hubiera echado encima de los militantes de Vox que promocionaban la candidatura encabezada por Ignacio Garriga.

Willy Toledo ha dejado notar su incontenible enfado contra el partido conservador. Ha proferido gritos de forma constante y ha hechos gestos con las manos en señal de desaprobación.

Muchos de los manifestantes han acudido en actitud violenta con pancartas con los lemas «Fuck Vox» o «Badalona antifascista». A la carpa informativa de Vox ha acudido el candidato de esa fuerza política a presidente de la Generalitat de Cataluña, Ignacio Garriga. En un momento dado, se ha encarado con los agitadores. Ante los ensordecedores gritos de la turba, se ha acercado a, con sorna, lanzar saludos al aire, lo que ha provocado aún más a los presentes.

Colectivos auto llamados "antifascistas" y el actor Willy Toledo entre ellos, convocan una concentración contra una carpa informativa de @vox_es la cual tuvo que ser protegida por agentes policiales de los Mossos. pic.twitter.com/jjQwg75GU2 — Antidisturbios (@FuerzasDelOrden) January 24, 2021

Se da la circunstancia que Willy Toledo lleva tiempo apostando por la defensa de la libertad de expresión en sus intervenciones públicas. Tras tener que afrontar procesos judiciales por sus ataques a los símbolos cristianos ha asegurado que todo el mundo debería poder expresarse. Sin embargo, considera que está mal que Vox haga propaganda política. «Lo que se persigue es que nosotros mismos asumamos que hay ciertas cosas que no podemos decir o ciertos lugares donde no nos podemos meter», afirmó recientemente en Televisión Española en relación a sus sonoras salidas de tono. Tras muchos meses en el dique seco sin apenas trabajar por sus constantes polémicas, el intérprete volvía a hacer promoción tras volver a trabajar frente a las cámaras en la serie Los favoritos de Midas, creada por Mateo Gil y Miguel Barros para la plataforma Netflix.

La última controversia que había protagonizado fue hace una semana cuando atacó a las fuerzas de seguridad del Estado. En Twitter lanzó su odio contra la Policía Nacional: «La basura humana que agrede brutalmente a un hombre indefenso que estaba siendo deportado es policía nacional. Seis años después, se acaba de hacer pública la sentencia contra ella: 600€ y 5 días de suspensión». «Españita: impunidad para torturar. Qué asco», escribió.

Juicio retrasado

El último juicio contra el actor estaba previsto para hace unos días. No obstante, a última hora el Juzgado de Primera Instancia número 9 de Valladolid pospuso su declaración en el banquillo de los acusados para el próximo día 25 de febrero. En esta causa, Abogados Cristianos solicita una indemnización de 6.000 euros por lo que sostiene que son ofensas realizadas tanto al colectivo como a su presidenta, Polonia Castellanos.

Abogados Cristianos solicita que el actor abone dicha indemnización por daños y perjuicios con motivo de sus afirmaciones en varios medios de comunicación y redes sociales contra la asociación y por usar la imagen de Castellanos como foto de su perfil de Facebook de forma difamatoria. Ven una «intromisión ilegítima en el honor» y, por ello, piden una indemnización de 6.000 euros además de que se le obligue a publicar la sentencia íntegra a su costa.

Esta organización considera que el actor ha llevado a cabo «una auténtica campaña de difamación» contra la asociación después de que ésta lo denunciara previamente por un posible delito contra los sentimientos religiosos, con calificativos como «farsantes» hacia sus miembros y tachándolos de ser «una organización fundamentalista de extrema derecha» que si pudiera «fusilaría en la tapia de un cementerio».

Además, Castellanos considera que el actor «ha tratado de acabar con el buen nombre de la asociación» y le ha reprochado otros apelativos dirigidos contra ellos como los de «trogloditas ultraderechistas» que no se ofenden «por la pederastia en el seno de la Iglesia». A través de un comunicado recogido por Europa Press, esgrime que «Willy Toledo, esta vez no se hará el rebelde, y sí acudirá al juicio, ya que en la vía civil no acudir conlleva sanción económica». Cabe recordar que en otros procesos judiciales por lo penal en los que el siempre polémico actor estaba citado, se ha declarado en rebeldía y ha dado plantón a los jueces.





