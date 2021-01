Indonesia detiene a buques durante intercambio ilegal de presunto gas venezolano

SeccionesINICIONACIONALES -POLÍTICA-SUCESOSINTERNACIONALESECONOMÍADEPORTES -BEISBOL-FÚTBOL-BALONCESTO-MOTORESSALUDENTRETENIMIENTO -CINE-CURIOSIDADES-TEATRORELIGIÓNTECNOLOGÍA

24 de enero, 2021 – 3:29 pm

800 Noticias

La guardia costera de Indonesia detuvo o «aseguró» a dos buques mientras realizaban un trasvase (vació de productos) no autorizado de petróleo barco a barco con sus Sistemas Automáticos de Identificación (AIS, por sus siglas en inglés) apagados.

Uno de los tanqueros es el VLCC «Horse», de propiedad iraní, que presuntamente había suministrado 2 millones de barriles de gas condensado a Pdvsa, por lo que se presume que el crudo involucrado en la operación es de origen venezolano.

El gas condensado es un producto básico para la producción de gasolina y gasoil.

En la cuenta de Twitter de la empresa especializada en seguimiento del tráfico marino de hidrocarburos TankerTrackers no se dan más detalles sobre la operación, mientras que en la cuenta de Instagram de la Guardia Costera de Indonesia no se especifica el origen del crudo trasvasado.

