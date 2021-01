Usurparon la identidad de Roxana Díaz

Roxana Díaz compartió en sus redes sociales una información referente a la usurpación de su identidad, aparentemente, con motivos de realizar estafas mediante la mensajería instantánea de WhatsApp.

Con una imagen publicada en su cuenta de Instagram, la actriz alertó a sus seguidores sobre un inconveniente acaecido recientemente mediante la plataforma de mensajes. Denunciando que alguien se hizo pasar por ella para escribirle a su doctor.

“Siempre me he enterado que hay personas por algunas redes sociales que se hacen pasar por mí y las he reportado, pero esta vez paso por aquí para decirles que tengan mucho cuidado con la gente que trata de hacerse pasar por los demás vía WhatsApp para hacer cualquier fechoría, estafa o cualquier delito”, escribe Roxana junto a una captura de pantalla.

Sin agregar muchos detalles, la criolla indica que estaban hablando con su doctor desde un “nuevo número” de ella y no sabe con qué fin. Sin embargo, advirtió a sus seguidores que se mantuvieran alerta a este tipo de situaciones, que se informaran muy bien de con quienes intercambian mensajes o realizan compras por esa vía.

Finalizó destacando que ya estaba en marcha la identificación del propietario del número para dar con la persona responsable de la acción, formalizando por ese medio la denuncia pública.