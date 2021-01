29 Equipos: Este 25 de enero inicia campeonato de Futsal Alfredo Díaz

Según nota institucional, el Campeonato de Fútbol Sala Copa Alfredo Díaz congrega a 29 equipos en dos categorías, que comenzarán las acciones el próximo lunes 25 de enero a las nueve de la mañana en la cancha de La Chacalera, municipio Mariño.

Los equipos participantes son en Sub16, Grupo A: Conejeros, Pampatar, Genovés, San Juan, Palguarime, Villa Rosa, Valle Verde. En el Grupo B figuran Deportivo Alianza (Campomar), Guaiqueríes (Guaraguao), Coconut (El Silguero), Ciervo de Lau (La Auyama), El Poblado, Halcones (Juangriego), Pozo Nuevo, La Chacalera

En la categoría Sub18 están en el Grupo A: Conejeros, Pampatar, Genovés, San Juan, Palguarime, Villa Rosa, Valle Verde y en el Grupo B se encuentran Deportivo Alianza (Campomar), Guaiqueríes (Guaraguao), Valle Verde FC, Coconut (El Silguero), Ciervo de Lau (La Auyama), El Poblado, La Chacalera.

El comité organizador integrado por Agladys (Pololo) Salazar, Andwe Rodríguez y Yamiled Rodríguez con el respaldo del Instituto de Deportes han dispuesto en las normas del campeonato que cuatro equipos avanzan por grupo a la siguiente ronda, para definir los que irán a semifinales y posteriormente la gran final, para conocer quienes se llevan la Copa Alfredo Díaz.

El próximo lunes abren las acciones a las nueve de la mañana, con el encuentro entre Ciervo de Lau (La Auyama) y Coconut (El Silguero) (16).

A segunda hora jugarán Ciervo de Lau (La Auyama) vs Coconut (El Silguero) (18).

Seguidamente se enfrentarán Pozo Nuevo vs Guaiqueríes (Guaraguao) (16), Valle Verde vs Guaiqueríes (Guaraguao) (18), El Poblado vs Deportivo Alianza (Campomar) (16), El Poblado vs Deportivo Alianza (Campomar) (18), cerrando la jornada del día Halcones (Juan Griego) vs La Chacalera en Sub16.

Redacción Porlavisión