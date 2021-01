Adriana Azzi: Horóscopo semanal del 24 al 31 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en la semana del 24 al 31 de enero de 2021 y los números de la suerte.

ARIES

Palabra clave: impulsividad

Número de suerte: 3015

Deberás buscar un punto de equilibrio y evitar actuar impulsivamente o estar propenso a involucrarte en conflictos. Te encontrarás entre la irritabilidad y lo melancólico. Se multiplica tus actividades y compromisos. Tendrás tu intelecto muy inquieto, pero a la vez muy activo. Esperando realizar o recibir una llamada para concretar. Salidas oxigenantes. Alegría por una noticia que tiene que ver con unos plazos. Algo pendiente con un diploma o certificado que necesitas. Deja las ilusiones, debes estar seguro de lo que quieres . Nuevos proyectos que van muy lentos, ordenarán la agenda. Cuidado con pérdida de tiempo en distracción improductiva. Cambios en tu vida en el amor. Busca la armonía con tu entorno inmediato.

Trabajo: Cambios de estrategia, una nueva agenda. Una mujer que cambia de puesto y no te conviene que agarre poder, a menos que aprendas a nadar entre tiburones.

Salud: Controla los nervios y la ansiedad.

Amor: Querrás hacer justicia. Te unes a un grupo para una lucha importante. Un nuevo amigo. Cuñado de cuidado. Salidas nocturnas. Debes controlar el carácter. Llegar a un acuerdo para no perder lo logrado.

Parejas: Debes controlar los celos ya que no hay por qué, espejismos. Aléjate de personas de mala conducta que puedan interferir negativamente en tu relación. Plan de invertir para ganar.

Solteros: Saca lo que no sirve de la casa, sobre todo, lo que no tiene reparación. No hables más de lo debido. Debes practicar ejercicios físicos.

Mujer: Aumento de tu proyección en lo profesional. Cuídate de malas influencias de una mujer que te envidia. Este año debes medir muy bien el terreno que pisas y saber con quien haces negocios antes de emprenderlos. Pon a volar las ilusiones y pisa tierra. Una iluminación te lleva a comprender cuando es más de lo mismo.

Hombre: Se concreta una fecha. Debes aprovechar los buenos momentos para hacer crecer tu economía. Si atraviesas una crisis financiera es el momento de reestructurar y recomenzar cortando con el pasado.

CONSEJO: Cuando sientas miedo, recupera el control.

TAURO

Palabra clave: Expresarte.

Número de suerte: 3594

Ahora tu desafío será elevar tu gran fuerza de voluntad ante cualquier reto que se te atraviese en el camino. Un conflicto con un hombre que deberás aclarar. Conoces a un abogado que te ayuda o le presta sus servicios a una persona querida. Sales de una preocupación, una menos. Sientes que hay un vacío, no hay otra forma de llenarlo que no sea con afectos. Esta semana será muy importante. Nuevos ciclos. Éxito si tratas de ponerte en los zapatos de las personas que te quieren. Logros, si te atreves a dar un paso. Triunfos en lo económico si sales del cascarón. Cuídate de alejarte de Buenos compañeros, no lo hagas, contacta a tu gente. Se perfilan cambios en tu vida. Deja tu zona de confort y da un salto a lo desconocido, te irá bien.

TRABAJO: Debes planificar algunos proyectos. Deberás demostrar que podrás solucionar un problema. Tendrás que atreverte a más. Vínculo con persona de renombrar. Surge un nuevo talento.

Salud: Un cambio en tus hábitos alimenticios es necesario. Tus pensamientos puede afectar tus músculos.

AMOR: Quieres recibir menos críticas? Pon los puntos sobre las íes pero ten muy en cuenta el feedback. Poner pautas. Surge una,una, interior y dejas atrás una decepcion.Hijo/a que necesita mucho apoyo. Aumenta tu carisma.

PAREJAS: Oportunidad de revivir viejos recuerdos. Visita de familiares para velada reconfortante. Tensión por una deuda con una mujer.

SOLTEROS: Debes tener calma y cordura, paciencia en la búsqueda de esa pareja ideal. Nuevas vivencias espirituales. Amistad a través de las redes, que no conoces en persona, se vuelve importante.

MUJER: Usar tu intuición será muy certero. Contacto con personas espirituales. Te ocupas de impulsar tu trabajo.

Tienes algo pendiente que resolver. Este año debes transitar un camino de realización. Al parecer hay buenas influencias astrales para conocer nuevas personas y conquistar nuevos espacios. Sensualidad activa.

HOMBRE: Se hace justicia en algo que era muy esperado por ti.

Consejo: Disfruta de la vida y sal de la armadura.

GÉMINIS

Palabra clave: Ejemplo.

Número de suerte: 4798

Lo mejor será organizar tus ideas y resolver lo que tengas que resolver. Asunto legal o documentos muy importantes. Viaje con caminos abiertos. La abundancia de dones para quien se abra al universo a recibirlos. Crecimiento no sin situaciones críticas. Conquista en lo económico pero debes tomar decisiones porque la ironía del reseteo juega en contra. Disposición a salir adelante en medio de cambios. Asunto con criptomonedas. Hecho curioso con un encuentro en un restaurante. Nuevas conexiones. Contacto con abogado. Fertilidad y sexualidad, deberás activar el lenguaje del amor. Viaje a otra ciudad o país.

TRABAJO: Ambiente en tensión. Fortaleza ante los ataques. Sales adelante en medio de dificultades. Nuevas adaptaciones. Un reto con retrasos. Asunto con electricidad.

SALUD: Malestar en la garganta. Malestares gripales que vienen y van.

AMOR: Olvida esa situación que te da tristeza o te baja la energía. Vences obstáculo en un tema familiar. Recibes ayuda espiritual. Reaparece alguien que te sorprenderá.

PAREJAS: Prepárate para una semana de muchos altibajos. Debes cerrar ciclos y dejar atrás el pasado. Un tema profundo en pareja, abrir el corazón. Mujer negativa que hay que alejar.

SOLTEROS: Cuidado con jugar a las escondidas, puede que no te encuentren. Logros muy importantes y trascendentes. Un tema que gira en torno a tu situación de trabajo.

MUJER: Abrir caminos y comunicaciones. Conciencia de la vulnerabilidad. Viaje de ida y vuelta. Cambios de look que te favorecen. Cuidado de las piernas, la belleza de lucirlas. Dile no a los excesos, en todo sentido. Una situación en la que te sientes vigilada o espiada.

HOMBRE: Melancolía pasajera. Indecisiones. Alzarás tu voz o tu espada. Realizaciones y metas que esperabas lograr el año pasado en reorganización. Funcionar tu vida laboral con las redes tiene sus ventajas pero también sus peligros cuando políticamente estás en contra de las líneas editoriales de los grupos de poder.

CONSEJO: La Verdad y la honestidad serán las armas de tu victoria.

CANCER

Palabra clave: Relax.

Número de suerte: 4450

Los recuerdos surgen y te llevan a otros tiempos. Una música o una canción será muy especial. Planes serán fructíferos, dejas atrás o se resuelven algunos temas complicados. Papeles, seguro social se ordenan. Asunto con hermano/a que tendrás que ayudar. Conciliarás, estarás más flexible. Un enemigo político de cuidado. Persona que llega de otro país, te visita. Sientes que las cosas salen como quieres. Persona cercana te propone un nuevo rumbo en lo económico. Nuevas herramientas tecnológicas. Un curso o estudio evoluciona.

TRABAJO: Nuevas ideas para desarrollar. Se reactiva la economía, el negocio sobrevivirá dependiendo de tus buenas relaciones. Acuerdos con socios. Resistir.

SALUD: Hacer exámenes.

AMOR: Fin de un conflicto, reconciliaciones. Una niña llama tu atención.

Tristeza por un hombre. Apoyas a una persona apreciado en un momento difícil.

Deseos de conocer un lugar. No asumas cargas que no son tuyas.

PAREJAS: Un distanciamiento. Celos o traición. Haces una averiguación par comprobar algo que te inquieta. Un escrito o una llamada.

SOLTEROS: Cambios e inicios de estudios o nuevos intereses. Viajes de ida y vuelta. Te ocupas de tu padre o abuelo. Firma de documentos. Asesorías legales. Beneficios.

MUJER: Rejuvenecimiento.

Necesitas dormir mejor. Gestion o negocio con personas extranjeras. Alguien del extranjero te contacta. Viaje a un sitio hermoso. Menos confort pero mayor libertad. Hecho curioso en sitio muy verdoso.

HOMBRE: Se prolonga un tiempo en otra ciudad. No permitas que otros te manipulen alabándote. Limpiezas espirituales consecutivas. Debes encontrar tu propósito. Emprender, sin mirar atrás. Gestión bancaria.

CONSEJO: Sólo el amor construye paz.

LEO

Palabra clave: Familia.

Número de suerte: 3150

Ahora tendrás que decidir cuál camino tomar. Una espera . Camino de ida vuelta donde recibirás un ayuda. Aparece un dinero para ayudar a una mujer.

Piensas cómo buscar más entradas en lo económico. Nuevos negocios con el interés marcado de enfrentar la crisis o, en el mejor de los casos, las fluctuaciones económicas. Un viaje pendiente a sitio de tierras calientes. Ten conciencia de los compromisos que haces con tus amigos, el objetivo es cumplir. Alianza con quien dice que te quiere. Llegar al éxito implica no quedarte estancado. Sensación de una necesidad de recuperar fuerza.

TRABAJO: Llegas a un acuerdo en tu trabajo para que las cosas fluyan o para que funcionen. Nuevos proyectos en tu camino. Recuperas un dinero, contrato o cliente que creías perdido. Sacas de tu vida a una persona traidora.

SALUD: El encierro no te hace bien, sal al aire libre más seguido, a lugares amplios y verdes, respira.

AMOR: Debes saber lo que quieres para que puedas ofrecer lo que tienes. Te dirán que decidas rápido. Ultimátum. Una mujer de labios gruesos te traerá mucha suerte.

PAREJAS: Evita pleitos o rupturas. Algo que sucede en un baño puede traer discusiones. La paciencia puede solucionar diferencias.

SOLTEROS: Vivirás momentos importantes esta semana. Una persona pendiente de ti. Grandes cosas van a suceder. No permitas que el orgullo te haga perder oportunidades.

MUJER: Mantén tu casa y tu cuerpo limpios, al extremo. Inestabilidad emocional que debes combatir. Trabajarás mucho para lograr algo importante para ti, lo harás a toda costa. Hombre te ayuda con dinero o en tu profesión.

HOMBRE: Un traslado a un sitio, que ha estado lento, se define. Molestia en pie o piernas. Hecho curioso con un cepillo de dientes. Hay cosas que no están claras con una relación. Algo en una nueva red social que te sorprende. Una mujer desea aproximarse pero tu sospechas.

Consejo: No te quejes tanto y anímate, busca los espacios convenientes para evolucionar, expandirte y crecer.

VIRGO

Palabra clave: Pureza.

Número de suerte: 1076

Recibes una llamada donde te insinúan algo que te gusta y te pone a pensar. Harás diligencias vinculadas con pago de impuesto, derecho de frente o situaciones legales. Compra o venta de mercancía. Escogerás entre dos posibilidades y lo que te conviene es lo que decides. Ayudas a una hermana, prima o amiga. Próxima semana que se presta a concilios y deliberaciones. Ganancia sorpresa. Buscas lograr tus propósitos contra viento y marea. Cobra fuerza una noticia preocupante. Especulaciones intelectuales y asuntos que tienen que ver con aclarar tus pensamientos acerca de una situación.

Trabajo: Reuniones que devienen en nuevos enlaces y compañeros o contactos. Algo con una indumentaria que llevas al trabajo o a una reunión. Cordialidad apaciguadora en el trabajo.

Salud: Posición tensa al dormir te causa dolores.

Amor: Libérate de todo lo que te estresa. Conoces una persona importante que te invita a crecer, que te gusta. Deseas que te brinden seguridad.

Parejas: Disfrutas de las cosas sencillas y buenas de la vida y te das el permiso para sentir el amor a plenitud en tu piel. Buen augurio. Buscas estabilidad.

Solteros: Nueva etapa. Un nuevo comienzo. Tendrás admiradores(as). Sal a disfrutar que algo bueno te espera. Rentabilidad, prosperidad y crecimiento, temas importantes.

Mujer: Tratas de conservar la calma. Mira la vida de manera sencilla, valora la simplicidad y la pureza. Nuevas amistades, darás un giro muy positivo. Promocionarte y cerrar tratos. Se fortalece el nexo con amistades recientes. Sesión de fotografía. Cuando algo no se comparte los beneficios no se aprovechan.

Hombre: Pendiente con pagos retrasados. Ofertas desde el extranjero o nexos que te permiten agilizar alguna cosas. Mantente alerta. Cuídate la espalda. Te enteras que te busca un amigo.

Consejo: Busca la convivencia apacible con tus amistades y afines.

LIBRA

Palabra clave: Desechar

Número de suerte: 352

Organizar tus pensamientos e ideas es importante ahora. Retira de tu vida y de tu espacio físico lo que te lastima o lo que ya no utilizas. Alegrías en la familia. Emprenderás un nuevo camino en los negocios o en un trabajo. No olvides invitar a ninguna persona importante para ti a una reunión que harás. Compras almohadas. No digas nada de lo que vas hacer. Hazte la limpieza espiritual que necesitas. Compra de ropa clara. Llegará a ti un dinero que trabajaste el año pasado. Disminuye gastos. Te alejas de una mujer problemática. Solucionas problemas con un documento o diploma

TRABAJO: Evaluarás un rumbo o estrategia para asegurar tus bases económicas. Conflictos, cambios de lugar o de dirección un estancamiento que superar. Tensión con hombre de poder.

SALUD: Dolores de cabeza. Trata de relajarte, demasiada tensión ! y saca de tu mente el pesimismo.

AMOR: Mujer de nalgas chatas o cadera ancha y cuadrada trae a tu vida algo muy favorable. Algo con una puerta o algo de madera vinculado con tu buena suerte. Persona conocida, joven o niño se recupera en salud.

PAREJAS: Evalúan una inversión o cambio profesional. Se ocupan de una persona mayor. Planifican bodas. Una computadora o proyecto vía Internet. Dinero útil que luego pagan.

SOLTEROS: Ganancias en lo económico. El perdón será muy importante ya que te consigues a personas que te hicieron daño en el pasado.

MUJER: Cambio de imagen que atrae la mirada de muchos. Celebración de cumpleaños de alguien muy querido. Compras unos zapatos, molestia en el ojo derecho. Mujer decepcionada se aleja. Cuida más tus amistades más queridas. Hermanos que se distancian.

HOMBRE: Toma tus previsiones con el dinero o los alimentos en la despensa, ya que hay cambios inesperados que te afectan. Cautela con personas tramposas. Si sales por la noche no te descuides. Batalla laboral. Utiliza la lógica.

CONSEJO: No te turbes, lo mejor es enfrentar con serenidad cualquier problema.

ESCORPIO

Palabra clave: Esencia.

Número de suerte: 0132

Nacerá un vínculo que llegará a ser sólido. Buscando tu talento. Algo que termina, otra cosa comienza. Una reunión donde será importante lo que tienes que decir. La vida te dá algo que pediste. Participas en un nuevo proyecto o algo que quedó pendiente del año pasado que quieres concretar. Llamada importante que recibes en un momento inoportuno. Ten fe, cree en lo que haces. Atención con esguinces, magullones o cortaduras. Importa poner la casa en orden y atender asuntos ligados a propiedades o alquileres. No es momento para adquisiciones frívolas.

Trabajo: Cambios inesperados en tu sitio de trabajo, prepárate para una situación de tensión. El trabajo te brindará nuevas oportunidades.

Salud: Evita ir muy rápido para no caerte, tropezar o golpearte.

Amor: Inicio de una relación romántica o de una amistad muy dulce y tierna. Un afecto tuyo, le hace un favor a alguien de tu familia.

Parejas: Viaje donde te encuentras con familiares muy queridos. Tendrás apoyo de una mujer cercana.

Solteros: Debes tener calma ya que de nada sirve apurarse cuando no tienes la dirección clara, sosiégate, disfruta el camino. No confíes tus intimidades.

Mujer: Flamante propuesta muy ventajosa que te exige una decisión rápida pero si no ves claro el destino deberás tomártelo con calma. Distínguete por tu ingenio y no por tus curvas, aunque a veces el ingenio no abre los caminos. Inspiración para cautivar y gustar.

Hombre: El próximo mes de sorpresas vendrá precedido por cierre de ciclos. Regalos de prendas, flores o bombones, si la tratas como a un amigo en la barra de un bar puede que el clima se enrarezca. Angustia ya que no logras un objetivo por falta de concentración.

Consejo: Ayuda al que puedas cuando puedas.

SAGITARIO

PALABRA CLAVE: Evaluar

NÚMERO DE SUERTE: 1197

Detente y no te alejes ni te rindas, no abandones el camino que ya has construido por un destino incierto. Un viaje o traslado te favorece. Se te cruza una monja, cura o monje y es un mensajero. Hecho curioso con con un perfume. Nueva responsabilidad que asumir. Un reto en un lugar o plan que organizar. Un espejo. Estarás en dos lugares a la vez. Contacto con contador o auditor. Persona fallecida te dará un mensaje en un sueño. Visita a sitio natural. Una fiesta . Logras solucionar un problema o deuda. Situaciones inesperadas muy afortunadas.

SALUD : Abandonas viejos hábitos.

TRABAJO: RENOVANDO. Contrato, firma o nombramiento. Cambios productivo y de lugar. Tu suerte cambia a favor. Persona gorda te abre las puertas de un lugar. Un brindis, mudica, piano.

AMOR: Felicidad por un acontecimiento económico vinculado con tu familia. Un contrato muy importante. Renacimiento. Hacerse adulto. Una decisión importante. Logro de hijos. Tiempo para evaluar. Una niña.

PAREJAS: Necesidad de evaluar o de ser evaluado. Firma, progreso y dinero. Hablan de un carro. Recuentro muy emocionante. Querrás comprar algo especial. Unos documentos que se dan. Visita a psíquico para ver tu destino en el amor.

SOLTEROS: Un lugar abre las puertas de evolución económica y del amor. ,Preparate para cambios importantes muy positivos. Te pones de acuerdo con tres personas para ir a un sitio muy especial.

MUJER: Propuesta firme de un hombre. Madre o hermana supera un problema. Te llega un buen dinero. Buena salud. Ejercicios físico. Recobras el amor propio.

HOMBRE: Querrás estudiar o desarrollar un nuevo talento. Inspiración y buena suerte. . Una mujer joven alegrará tu vida. Asunto positivo con un banco o empresa reconocida. Finalizado una etapa y entras en otra. Una decisión a tu favor. Examen. Graduación.

CONSEJO : No retrocedas, ni cambies de dirección no es el momento.

CAPRICORNIO

Palabra clave: Logros

Número de suerte: 2892

Pasajero desencanto por la excesiva franqueza de alguien que te importa, pero te sirve que te hablen claro. Se hace justicia, se firma algo importante, abogado con buenas noticias. Tranquilidad espiritual, sensación de que algo bueno pasará o se resolverá. Actividades espirituales que realizas siguiendo una receta, tradiciones o instrucciones. Recibes una notificación. Estarás conectado con la espiritualidad. Deja a los demás hacer lo que hacen, tú a lo tuyo. Se concreta algo que esperas que suceda. Una amiga te pide una ayuda económica.

Trabajo: Victoria, logros y triunfos en lo económico-laboral. Nuevas personas en tu entorno que te ayudan pero también te presionan o exigen.

Salud: Dieta y ejercicios.

Amor: Alguien del pasado te busca. Sé perseverante con la persona que te gusta.

Parejas: Debes hacer afirmaciones positivas, con mucha fuerza, para que se concrete lo que quieres, encender velas, hacer votos y sacrificios.

Solteros: Esta semana será para mudarte con tu pareja, solo los dos, la soltería se terminó. Buena suerte en el azar. Todo avanza. Apropiasa semana para avanzar en lo que ha estado detenido.

Mujer: Hermanos que esperan por ti, deja el rencor, busca a tu familia. Descansar y reflexionar. Acción constructiva. Vientos a favor consolidando el patrimonio o un negocio.

Hombre: Dinero que llega a tus manos por amigo. Búsqueda de compensaciones en tu vida íntima . Deberías reunirte sólo con amigos de extrema confianza para levantar un negocio o empresa.

Consejo: Si estás experimentando una disonancia astral es el momento de buscar tu propia armonía y enfrentar cualquier desequilibrio con alguna herramienta espiritual.

ACUARIO

Palabra clave: Emanciparse

Número de suerte: 4803

Comienza la semana con impactantes noticias. Aparecen situaciones de índole familiar que deberás resolver. Soluciones increíbles. Ayudas a un familiar con dinero. Imprevisto encuentro proporciona alegrías.

Trabajo: Cambio de empleo en positivo. Conéctate con lo nuevo. Firmas documentos. Victorias y logros.

Salud: Cuídate los nervios.

Amor: El pensamiento tiene poder por eso se positivo (a). Nuevas noticias de alguien muy querido.

Parejas: Positiva reorientación de tu pareja borrará de tu memoria antiguas desinteligencias. Triunfo por originalidad en tu forma de hacer negocios.

Solteros: No te dejes derrotar, sigue adelante. No discutas por un dinero al final eso es tuyo y te lo entregan a ti.

Mujer: Las buenas energías llegan a ti. Se amplían los negocios, recibes un dinero. Suspendes un viaje. Ingresos por cobros, contratos y publicaciones.

Hombre: Te sentirás triste por la pérdida de alguien o algo muy querido. Relájate y toma las cosas con calma.

Consejo: Si te sientes irritable y tu pareja o hijos se recienten por ello o se ponen a la defensiva, es el momento de calmarte y tomar cierta distancia.

PISCIS

Palabra clave: Emancipación.

Número de suerte: 1081

Un aviso con novedosa motivación laboral optimizará los próximos resultados que deseas en cuanto a rendimiento. Consigues la solución a un problema o estancamiento. Una renovación espiritual. Llega una persona a tu casa para un compartir. Mudanzas o ventas de una casa o local. En el camino que recorres estas buscando aclararte. La Rueda de la Fortuna te dará sorpresas positivas.

Trabajo: Un nuevo mundo en lo laboral. Logros materializando los sueños por los que trabajaste. Llega la solvencia económica o se concreta una estrategia.

Salud: Estrés.

Amor: Ese amor que llega en el 2021, no lo pierdas por mal genio o estar aislado(a), necesitas de ese amor. Nuevos acuerdos.

Parejas: Viajes con tu familia por placer ya que trabajaste mucho el mes pasado. Romanticismo activado.

Solteros: Hecho curioso con una entrevista. La decisión de casarte después de un largo amorío o de compartir tu vida sin compromiso. Planeando viajes de ida y vuelta o mudanzas.

Mujer: Vendes una casa. Viajes al exterior por negocio o a otra ciudad. Negocios ocultos. Atenderás tu aspecto físico y estético. Magnetismo personal que extiende tu líbido. Eficaz ayuda del sexo opuesto. Productiva estrategia laboral.

Hombre: Compra de vehículo por negocio. Te impulsas al éxito este mes. Concretas lazos afectivos si te equilibras. Carácter voluble. Algún día debes dedicárselo a tus mejores recuerdos.

Consejo: Tu puedes vencer, tu vas a vencer.

Por: Reporte Confidencial