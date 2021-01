Adriana Azzi: Horóscopo del 25 de enero de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 25 de enero de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Calma.

Número de suerte: 601

Pendiente con las salidas nocturnas. Cuidado con lo que le dices a tu pareja. Ten precaución en un camino o viaje. Te alejas de un grupo de amigos. Se activa el amor. Se constante en lo que quieres. Vences obstáculos en lo laboral. Logras un negocio. Compras algo que quieres. Bendiciones.

Trabajo: Debes estar pendiente de tu responsabilidad en tu oficina. Se constante en lo que quieres.

Salud: Atender la tos que tienes.

Amor: Haz las cosas con calma. Busca el equilibrio con tu pareja. Logros y triunfos. Estabilidad.

Parejas: Logras el éxito. Te sientes bien de lo que haces. Nuevas metas. Debes ser feliz.

Solteros: Buscas la tranquilidad con las personas que estas. Pendiente con tu intuición.

Mujer: Haces muchas cosas a la vez. Hazte una limpieza espiritual para recoger las malas energías. Reconciliación.

Hombre: Dices en este dia ya viene la navidad. Molestia en una rodilla que no te atiendes.

Consejo: Ten humildad.

Tauro

Palabra clave: Planes.

Número de suerte: 845

Sientes que las cosas están lentas o detenidas. Cuidado con lo que dices a otras personas. Controla tu mal carácter. Lo que esperas no llega. Hazte una limpieza con una vela blanca. Aléjate de personas conflictivas. Busca otro camino es necesario. Pídele a tu Ángel de la guarda que te acompañe.

Trabajo: Ten pensamientos positivos. No digas cosas que no sabes. Cuidado con documentos.

Salud: Cólicos gases.

Amor: Di lo que sientes no te quedes callado (a). Una nueva relación que te hace feliz.

Parejas: Sentirás que todo está muy frío en la relación con tu pareja, di las cosas no esperes para después.

Solteros: Salidas nocturnas. Pendiente con traiciones de personas que dicen ser tu amigo.

Mujer: Viaje por carretera. Cuídate de personas que se lleva algo de tu oficina o casa.

Hombre: Busca una salida en lo que estás pasando. Secretos. Le pides a tu pareja que se ocupe más de ti.

Consejo: Analiza el porqué de las cosas.

Géminis

Palabra clave: Habilidades.

Número de suerte: 500

Logros y triunfos en lo laboral. Buenos caminos en lo que buscas en un empleo. La constancia que has tenido tendrá su fruto. Se optimista. Decreta lo bueno de lo que quieres. Molestia pasajera. Estarás conversando con tu pareja. No señales a otros sin saber. Nuevos anuncios. Luchas.

Trabajo: Logras un empleo esperando. Amigo que te da lo que te ofreció. Lo que es tuyo llega.

Salud: Dolencias en el cuello.

Amor: Regalo que te da mucha alegría. Invitación de un grupo. Suerte en el azar. Reunión con alegrías.

Parejas: Compartes más en familia. Debes reconocer tus errores. Suerte en el azar. Ganancias inesperadas.

Solteros: Molestia en tu trabajo ya que no reconocen lo que haces. Asistes a una consulta con psicólogo.

Mujer: Logras el éxito. Ten presente que el bien siempre vence. Utiliza tu intuición.

Hombre: Se activa el amor por una persona cercana. La vida espiritual te llega con cambios positivos.

Consejo: Es importante perdonar.

Cáncer

Palabra clave: Necesidad.

Número de suerte: 777

Día de mucho movimiento en todo lo que vas hacer o iniciar. Te sientes inseguro (a) con un socio. Debes aclarar lo que quieres. Nuevas oportunidades. Mucho movimiento en tu vida. Sé más positivo en lo que te entregan. Buenas ideas que pones en marcha. Lo que es tuyo llega.

Trabajo: Debes escuchar tu intuición en lo que te ofrecen. Ten fe. Llega una oportunidad no la pierdas.

Salud: Intranquilidad. Nervios.

Amor: Unión de ser querido. Te regalan un libro. Asistes a un taller de mejoramiento personal.

Parejas: Deja la terquedad. Alguien juega con tus sentimientos. Hermanos que esperan por ti.

Solteros: Descubres una mentira. Hijo que espera por ti. Tienes algo pendiente que debes cumplir.

Mujer: inicias un nuevo ciclo en tu vida. Compra escolar. Superas la partida de un familiar.

Hombre: Sanación de enfermedad de un familiar. Recuperas inversión. Te concentras en un documento.

Consejo: Es el momento de fortaleza.

Leo

Palabra clave: Etapas.

Número de suerte: 881

Visualiza lo que quieres en tu vida. Buena energía en un cambio que haces en lo económico. Firmas logros. Buenas noticias que recibes. Se concreta un proyecto. Cuidado con el día de lluvias. Se activa el amor. Nuevas personas a tu lado. Amigo que te busca para que le ayudes en algo.

Trabajo: Llamadas importante por un empleo o negocio. Buenas ideas. Haces algo con documento perdido.

Salud: Malestar muscular.

Amor: Enamoramiento tristeza por un amor. No maltrates a los demás. Asistes a una reunión.

Parejas: Alguien se va de tu casa. Una relación que da perdida la terminas. Inicias un negocio de productos.

Solteros: Relación con mayor fluidez. Niño que te llama la atención. Hijo que te trae alegrías.

Mujer: Regresas de un viaje y recibes una noticia de un nuevo empleo. Nuevo ofrecimiento.

Hombre: El cambio en tu vida es contundente. Viajes y negocios. Mujer amiga que te busca.

Consejo: No permitas que otros te controlen.

Virgo

Palabra clave: Méritos.

Número de suerte: 903

Debes conectarte con un familiar enfermo. Un nuevo avance. Escuchas comentarios y no le hagas caso. Es importante que aclares las cosas. Te alejas de personas negativas. Piensa en positivo. Te vas de un lugar muy molesto. Decisiones que debes tomar en algo que es tuyo.

Trabajo: Te sientes muy cansado (a). Necesitas mover las energías en tu oficina. Llamadas importante.

Salud: Recuperándote de una operación.

Amor: Cuidado con lo que gastas. Compras lotería y te ganas algo. Necesidad de la familia.

Parejas: Debes valorar a los que tienes a tu lado. Es importante respetar y considerar.

Solteros: Te enteras de un embarazo. Molestia con la luz. Adquisiciones valiosas. Nuevas ideas.

Mujer: Buscas ayuda. Deja tu carácter difícil. Darás un testimonio fiel de algo, que sucedió.

Hombre: Avanza todo lo detenido. Salidas nocturnas por diversión. Cambio de ropa en casa ajena.

Consejo: Celebra lo que tienes y que estas vivo.

Libra

Palabra clave: Confianza.

Número de suerte: 882

Necesitas la aprobación de la familia para hacer un viaje. Controla lo que haces. Necesitas hacerte una limpieza espiritual para que cada cosa se coloque en su lugar. Pon el equilibrio en tu vida. La vida te da lo que te merece. Coloca cada cosa en su lugar. No escuches comentarios.

Trabajo: Crecimiento en lo laboral pero todo depende de ti y lo que hagas. No te escondas de nadie.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Veladas íntimas. Te preocupa algo religioso. Firmas unos documentos.

Parejas: Algo que llega a tu vida para tu prosperidad. Una persona te ayuda a pagar una deuda.

Solteros: Asistes a sitio religioso y traes mucha fe en lo que pides. Noches íntimas placenteras.

Mujer: Mudanzas que luego veras que te equivocaste. Mujer que regresa del pasado.

Hombre: Algo importante con hombre amigo. Pon atención a una información de la web.

Consejo: Debes soltar los problemas de otros.

Escorpio

Palabra clave: Fe.

Número de suerte: 230

Buenas energías en este día en lo que estás haciendo o el cambio que logras. Celebraciones. Brindis por estudios. Haz las cosas con calma. Firmas un documento. Ten paciencia con un negocio. Controla los nervios. Ten fe en lo que quieres lograr. No te apresures. Sé más optimista.

Trabajo: Ten más fe en lo que estás buscando. No discutas con socio. Cambio en fecha de firma.

Salud: Dieta por aumento de peso.

Amor: Escucha consejo de alguien querido. Amores que llegan a tu vida. Ponle atención a una persona mayor.

Pareja: Escuchas algo que no te gusta. Te consigues una persona muy desordenada.

Solteros: Pensamientos profundos de alguien que se fue. Harás una atención a una persona que te gusta.

Mujer: Nuevos caminos. Tomas una decisión con tu pareja. Quieres tener un hijo. Celebraciones.

Hombre: Cancela servicio público. Te regalan una ropa. Hombre de poder que te ayuda en un cambio.

Consejo: No te apegues a nada ni nadie.

Sagitario

Palabra clave: Capacidad.

Número de suerte: 119

Debes aprender hacer las cosas con calma. Te integras a un grupo de trabajo. No señales a nadie. Debes conectarte con familiares del extranjero. Embarazo con alegrías. Dinero que te cancelan. Celebraciones con padres. Viaje inesperado a otro país. Vencerás a un enemigo.

Trabajo: Necesitas hacer un cambio en lo laboral. Decisiones apresuradas. Lo negativo sale de tu camino.

Salud: Necesitas despejar tu mente.

Amor: No te des por vencido (a) por ese amor. Entrevista en sitio importante de muchas oficinas.

Parejas: Recibes una comunicación para entregarte un premio. Te pedirán que te vayas de un sitio.

Solteros: Cuidado con las trampas de un enemigo muy cercano. Colaboras con tus vecinos.

Mujer: Llegas a un sitio nuevo o que están inaugurando. Cambios maravillosos.

Hombre: Respeta las decisiones de otros. Compras para tu casa nueva. Viaje por negocio.

Consejo: Ten más confianza.

Capricornio

Palabra clave: Fuerza.

Número de suerte: 878

Se objetivo querido capricornio. La rueda de la fortuna con mucho movimiento en abundancia para ti. No te quedas detenido (a). Se positivo eso viene y es tuyo. Crecimiento en lo económico. Debes creer en lo que haces. Estabilidad. Se activa el amor. Te recuperas de algo perdido.

Trabajo: Debes ver bien las cosas y aprovechar lo que te conviene. Recibes una recompensa por lo que has dado.

Salud: Necesitas ir a la playa y recibir la energía del mar.

Amor: Cuando se quiere se hace sacrificio. Asistes a una fiesta. Algo sentimental en tu vida que te cambia.

Pareja: Deja de ser conflictivo (a). Nuevas personas en tu entorno. Comunicación abierta.

Solteros: Te involucras en un problema que no te conviene. Se cierra un ciclo e inicias otro.

Mujer: El cambio es una realidad. Mudanza. Compras ropa. Asistes a una reunión de amigos.

Hombre: Tus sueños se hacen realidad. Te liberas de una atadura. Recibes una buena noticia.

Consejo: No te quedes detenido avanza.

Acuario

Palabra clave: Día.

Número de suerte: 201

No te desesperes en lo que sucede. Estarás haciendo muchas cosas a la vez. Molestia por un pago que no has recibido. Es importante hacer las cosas no dejes nada para después. Caminos abiertos. No te dejes achicopalar sal adelante. Deja los miedos enfrenta tus obstáculos. Regalos.

Trabajo: Que nada te impida seguir adelante. Debes sanar las rabias para que todo fluya. No soportas un jefe ten calma.

Salud: Virosis.

Amor: Cuidado con las pasiones donde no te conviene. Salidas nocturna con alguien especial.

Parejas: Cuidado con las mentiras o estás ocultando algo. Te ofrecen un dulce alguien conocido.

Solteros: Te llega una idea para resolver un problema. Tienes las herramientas en las manos para iniciar algo.

Mujer: Descubres un sitio donde harás muchas compras. Estudios que inicia. Lo que es tuyo llega.

Hombre: Buscas ayuda en una mujer. Debes hacerte una limpieza espiritual. Reencuentros.

Consejo: A Través de una conversación vences una dificultad.

Piscis

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 599

Hombre amigo que te da la mano en lo que inicias. Cambio de look. Debes confiar más en tu pareja. Ten seguridad en lo que vas hacer con una inversión. Cuídate de la envidia. Mantén la calma en una reunión o grupo de trabajo. Vences una situación en tu entorno. Algo con adornos.

Trabajo: Asistes a una reunión de socios donde debes tener calma. No escuches chisme de compañero.

Salud: Dolencias en el cuerpo.

Amor: Estarás presente en un diálogo buscando una solución a un problema de una pareja.

Parejas: Deja los celos que te traerá muchos problemas. Situaciones que se aclaran y hay un fin.

Solteros: Cambio de fecha de viaje. Hecho curioso con estudiantes. Pedirás respeto por un derecho.

Mujer: Compra de vehículo. Vencerás pero baja la agresividad con personas que no te aceptan.

Hombre: Reencuentro con familiares que no están en el país. Logras vencer obstáculo.

Consejo: No puedes controlar todo.

