Aprenda a cortar el cabello en casa

Las mujeres modernas amantes de la moda siguen audazmente el ejemplo de la gran Coco Chanel y hacen sus propios cortes de pelo. La legendaria estilista y modista fue la primera en Europa en cortar una larga trenza con su propia mano y desde entonces ha vivido una larga y exitosa vida, rodeada de la atención de eminentes fans. Al cabello no le importa si los salones de peluquería funcionan o no, siempre crece sin control. Esto fue especialmente cierto en cuarentena.

Por lo tanto, muchas chicas intentan cortarse el cabello o hacer flequillos por su cuenta. De hecho, no es difícil hacer esto si tiene tijeras, peines, bandas elásticas e instrucciones como las que hoy os traemos.

Las puntas rotas o que sobresalen son irritantes. Cortarlos en casa es fácil:

-Peina el cabello para que quede suave, junta en una cola de caballo baja.

-Sujete gomas elásticas cada 2 centímetros desde la raíz de la cola; no es necesario sujetar los extremos.

-Sujete el cabello y córtelo debajo del elástico más bajo.

-Afloja tu pelo, divídelo en dos partes iguales y suéltalo por los lados. Cepille de nuevo bien.

-Recoge los extremos de los mechones por separado en cada lado y recórtalos si hay pelos que se caen a lo largo.

-Peina tu cabello de nuevo. Si hay irregularidades, deben eliminarse de inmediato.

Cómo recortar flequillos voluminosos

Para recortar el flequillo con un arco, hacia las cejas o hacia abajo:

-Sujete el cabello, a excepción del flequillo, en una cola de caballo para no interferir con el trabajo.

-Peina el flequillo con un secador de pelo, apuntando los extremos hacia adentro.

-Divida el flequillo en varias capas, comience a trabajar desde la parte inferior, sujete el resto del cabello con horquillas.

-Toma una capa de cabello con un peine con dientes finos, usa las tijeras paralelas a los bordes del flequillo y córtalas en forma poco a poco, para no decepcionarte y no quedarte en casa hasta que el cabello vuelva a crecer.

-Una vez que la capa inferior del flequillo esté lista, puedes separar la siguiente. Cortarlo ya es más fácil, solo recórtelo a la longitud de la capa inferior. Repita hasta que todas las capas estén listos.

-Si tienes unas tijeras para adelgazar y sabes cómo usarlas, puedes limar la capa superior del flequillo para facilitar el peinado.

Cómo cortar un flequillo recto

-Recoge todo el cabello excepto el flequillo en una cola de caballo.

-Toma unas tijeras paralelas a los bordes del flequillo y corta unos milímetros a la longitud deseada.

-Para que tu cabello luzca natural, puedes perfilar el flequillo sosteniendo las tijeras en posición vertical. Para que la longitud no sea una sorpresa, los flequillos deben cortarse en el cabello seco; después del secado, se acortan.

Cómo cortar y hacer un flequillo lateral

Primero, elija la longitud del flequillo oblicuo, puede alcanzar al menos la longitud del resto del cabello. Al mismo tiempo, recuerde: el cabello más corto en flequillo oblicuo debe estar por encima de las cejas y el más largo, al menos a la altura de los ojos.

-Separe un mechón de toda la cabeza, que se convertirá en un flequillo oblicuo.

-Elige de qué lado peinarás tu cabello. Por lo general, las jóvenes dejan abierto el lado «activo» de la cara. Divide tu cabello en la raya deseada.

-Coloca las tijeras en ángulo y corta desde el pelo más corto hasta el más largo. No es necesario hacer la esquina demasiado afilada, también es mejor empezar a cortar unos milímetros y no de una vez a cortar todo lo que parece innecesario.

-Para mayor naturalidad, los extremos del flequillo deben trabajarse con tijeras de adelgazamiento.

Cómo cortar un bob

Kare: un corte de pelo hermoso y simple para cualquier edad y forma de rostro. Además, este es uno de los peinados más cómodos cuando no hay tiempo ni ganas de peinarse.

Para cortar un bob usted misma, necesita:

-Alisa el cabello si es ondulado, humecta si es liso. Peinar bien para que queden parejos.

-Elige la longitud de los cortes futuros. Haz una coleta baja, ponle un segundo elástico justo debajo del largo que quieras.

-Corta el cabello a lo largo de la línea del elástico inferior.

-Mueve tu cabello a los lados de tu cabeza, peina. Sujete su cabello en pequeños mechones con dos dedos o un peine de dientes finos y recórtelo al largo que necesite. Y así con todo el cabello. Peina de nuevo y corta el pelo suelto hasta que el mechón quede recto.

Eso es todo, arreglar tu cabello no es tan difícil. Incluso si algo no funciona, el cabello no son los dientes, volverá a crecer. Después de todo, los peluqueros pronto se pondrán a trabajar y arreglarán tus experimentos caseros.

Cosmopolitan

Por: Reporte Confidencial