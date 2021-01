España | El jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, Iván Redondo, da positivo por coronavirus

Otro caso de coronavirus cercano al presidente, Pedro Sánchez. El director de Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Iván Redondo, ha dado positivo en Covid-19 este lunes y, como marca el protocolo sanitario, permanecerá aislado, según se ha informado desde fuentes de Moncloa.

Iván Redondo se encuentra bien y no tiene síntomas, según ha explicado Moncloa, que ha añadido que el director de Gabinete de la Presidencia no ha mantenido contactos estrechos profesionales en las últimas 48 horas, que han coincidido con el fin de semana. Asimismo, la Secretaría de Estado de Comunicación ha indicado que los servicios médicos de Moncloa no han detectado «ninguna otra incidencia». Redondo no participó ya este fin de semana en el congreso federal del PSOE.

Redondo, la mano derecha del presidente como jefe de su gabinete, Pedro Sánchez, no ha mantenido contacto estrecho con el jefe del Ejecutivo en las últimas horas, por lo que el también líder del PSOE no tendrá que guardar cuarentena. Se considera un contacto estrecho cuando se ha estado con dicha persona sin las medidas de protección necesarias en el mismo lugar a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos.

Sánchez sí tuvo que permanecer en aislamiento el pasado mes de diciembre tras el positivo por Covid-19 del presidente francés, Emmanuel Macron, con el que estuvo en un almuerzo privado, tras los actos de conmemoración del 60 aniversario de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En concreto, permaneció en cuarentena entre el 14 de diciembre y el 24 de diciembre, los diez días que marca el protocolo de vigilancia y Control de Covid-19 aprobado por las autoridades sanitarias, aunque continuó ejerciendo sus funciones de gobierno, con las únicas limitaciones derivadas de su aislamiento.

Hay que recordar también que la mujer del presidente, Begoña Díaz, dio positivo por coronavirus en los albores de la explosión de la pandemia en España, a mediados del pasado mes de marzo, pocos días después de participar en la manifestación del 8M en Madrid. Entonces, el presidente, Pedro Sánchez, también dio negativo al serle realizada la prueba.