España | última hora de las medidas, restricciones y el toque de queda en España

08:33 La alcaldesa de Molina de Segura (Murcia) presenta su dimisión por vacunarse de la Covid

La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, ha presentado su renuncia al cargo después de conocerse que el PSOE de la Región de Murcia y los doce ediles socialistas de la localidad difundieran un comunicado en el que exigían su dimisión tras conocerse que se había puesto la vacuna del coronavirus incumpliendo el protocolo de vacunación aprobado por el Ministerio de Sanidad.

En una carta dirigida a sus vecinos, Clavero ha anunciado su marcha «desde la tristeza» y «el abatimiento de haber sufrido un linchamiento sin precedentes». La exalcaldesa ha defendido que no está imputada ni procesada «por ningún caso de corrupción». «No he robado, no he prevaricado, no he malversado», ha dicho.

«No he cometido ningún delito, no he mentido. Nunca he pisado un juzgado. Me he vacunado, sí. Cometí el error de vacunarme cuando me llamaron desde mi centro de salud porque consideraron, que al ser paciente de riesgo, y estar altamente expuesta, iba a ser lo mejor para mí», ha explicado la dirigente política.

08:24 Maduro anuncia un antiviral que «neutraliza al 100%» el coronavirus

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado este domingo la próxima salida para todos los centros de salud del país del antiviral Carvativir, el cual «neutraliza al 100%» el coronavirus.

«Habiéndose establecido la patente nacional e internacional, habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza al cien por cien el coronavirus: el Carvativir», ha presentado el presidente venezolano.

Maduro, quien ha calificado el medicamento como «goticas milagrosas», ha explicado que durante los últimos nueve meses se han hecho «experimentos masivos» con pacientes enfermos de coronavirus «dando buenos resultados».

08:15 Illa dejará Sanidad este martes para centrarse en la campaña de las catalanas

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, dejará este martes el Ministerio para centrarse en la campaña electoral de las elecciones catalanas y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dará a conocer su sustituto, según ha informado Moncloa.

El titular de Sanidad continuará en su cargo hasta la celebración del Consejo de Ministros, que será el último al que acuda antes de que Sánchez desvele el nombre de su relevo. Un día después, el miércoles, tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela la toma de posesión ante al Rey del nuevo titular del departamento.

Ya el pasado mes de diciembre, cuando se dio a conocer que Illa sería el candidato de los socialistas catalanas, el Gobierno barajaba la posibilidad de que fuera la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, la que le sustituyese.

08:05 Ni un liberado sindical sanitario ha pedido volver al trabajo para vacunar en Madrid

Las críticas de los sindicatos madrileños del sector sanitario contra el Gobierno de Madrid no han cesado en plena pandemia. Y ello, pese a que, en especial durante la segunda ola, Madrid ha conseguido mantener un nivel de asistencia hospitalaria claramente superior al de otras comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Cataluña o la Comunidad Valenciana.

Pero los sindicatos no han dejado de criticar las medidas de Isabel Díaz Ayuso contra el Covid: desde la creación de un nuevo hospital público contra el coronavirus -el Zendal-, hasta la decisión de reservar la segunda dosis de la vacuna para los receptores. Uno de los puntos en los que más han arreciado la críticas ha sido por la falta de médicos o enfermeros para administrar las vacunas contra el Covid. Pues bien, de los 455 liberados del sector sanitario que tienen los hospitales de Madrid, ni uno ha solicitado abandonar temporalmente esa condición para ayudar en la vacunación. Todos han pensado que eran mucho más decisivos para ayudar en la pandemia siguiendo como liberados.

07:55 Dimite el Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja tras su vacunación

El Comisionado del Departamento de Salud de Torrevieja, José Antonio García Gómez, ha presentado su dimisión a la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, que la ha aceptado, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La dimisión se produce tras la polémica suscitada a raíz de su vacunación contra el coronavirus. García Gómez que, durante estos días, ha mantenido que ha sido vacunado «cuando le correspondía», ha renunciado a su puesto «para no dañar la imagen de la Conselleria de Sanitat y la Generalitat Valenciana», según la misma fuente.

El Departamento de Salud de Torrevieja ha vacunado a todo el personal sanitario y resto de trabajadores tanto de Atención Primaria como del hospital comarcal.

07:45 Trasladan a los pacientes del hospital de campaña de Valencia a la antigua Fe

La Conselleria de Sanidad ha trasladado este domingo a los pacientes ingresados en el hospital de campaña de la provincia de Valencia al antiguo hospital La Fe en el barrio de Campanar como consecuencia de las fuertes rachas de viento registradas en la ciudad y en esta zona.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Barceló en un comunicado, los 20 pacientes del hospital de campaña de La Fe han sido trasladados y reubicados a lo largo del día en las dependencias de la Escuela de Enfermería en el antiguo centro de Campanar, y regresarán «en cuanto mejoren las condiciones meteorológicas».

El objetivo del traslado ha sido «para mejorar sus condiciones de confort», según ha informado la Conselleria. Inicialmente, según detallaron fuentes de este departamento a Europa Press, al haber espacio «suficiente» en Campanar, no había una previsión fijada para el regreso de los pacientes al hospital de campaña, aunque ahora se hará cuando mejore la situación generada por el viento.

Más contagios, más restricciones

Los contagios de coronavirus están disparados en toda España. La inacción del Gobierno central de Pedro Sánchez está haciendo que cada comunidad autónoma tome sus propias medidas para hacer frente a la tercera ola de la pandemia. Hoy entran en vigor las últimas restricciones en la Comunidad de Madrid: se adelanta el toque de queda a las 22:00 horas y se prohíben las reuniones en casas de no convivientes.