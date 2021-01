Libro: LOS AUSENTES

LOS AUSENTES- Temerás a quien ya no tiene nada que perder

Un thriller psicológico en el que la víctima no se rinde

País Vasco, 2007. Tras el fracaso de la última tregua, ETA prepara un nuevo golpe para demostrar su cuestionada fortaleza. Dos encapuchados secuestran a punta de pistola a Bixen Alzola, profesor de universidad y defensor de la vía pacífica como única alternativa para solucionar el conflicto vasco. Cuando su mujer, Leire, recibe la llamada de la organización terrorista reivindicando la acción, siente que su mundo se resquebraja. Sabe que las posibilidades de que su marido salga indemne son mínimas. Durante esa larga noche, Leire toma una decisión: hará todo lo que esté en su mano para salvar la vida de su marido.

¿De qué será capaz? ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar? Y ¿qué precio va a pagar por ello? Porque ya nada será igual. No hay vuelta atrás. Nunca la hay cuando se traspasan ciertos límites.

Los ausentes es una novela sobre la violencia, violencia que paulatinamente irá arrastrando a todos los personajes, sin que nadie, ni nada, logre detenerla.

La crítica ha dicho:

«Los ausentes novela un secuestro de ETA y la violencia que envolvió todo.» el diario.es

«Los ausentes es un thiller que desdibuja las líneas morales de las personas comunes.» Libertad Digital

«Los ausentes tiene ritmo cinematográfico.» El Diario Vasco

«Con Los ausentes llega a las librerías una novela que recuerda que quedan heridas del conflicto con ETA que parecen imposibles de sanar. Es una visión de las consecuencias de la violencia vivida durante tantos años en Euskadi, despiadada, tal vez la más despiadada que he leído, y eso ya es mucho decir tratándose de ETA.» Noticias CV

«Juana Cortés Amunarriz dibuja en Los ausentes los últimos tiempos de actividad armada de la banda terrorista, que marcó la historia de España durante décadas. La autora analiza los hechos con distancia, pero recordando cuán duros fueros los secuestros perpetrados por la banda.» La Bruixola de Onda Cero

«Los ausentes está atravesada de principio a fin por las distintas formas de violencia: la etarra, la de la guerra sucia de los ochenta y de los noventa, la del vacío social, la de las amenazas en pintadas… Y, dando la vuelta a la figura de la víctima, esta también asume el uso de la violencia como respuesta a ETA.» SER Radio Irún

«La escritora Juana Cortés Amunarriz creció viendo noticias sobre los atentados terroristas de ETA y se preguntó cómo afrontaría una llamada que le informara del secuestro de un ser querido, una situación con la que comienza su novela Los ausentes.» Diario de Noticias

«Al estilo de Patria, Juana nos introduce en las páginas más oscuras de nuestra historia reciente para acercarnos a una realidad que no debemos olvidar.» Ahora Diario

Autor: CORTÉS AMUNARRIZ, JUANA

Genero: Thriller / novela negra / policiaca

Páginas: 320

