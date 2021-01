Los nuevos métodos que aplican los delincuentes en redes sociales y mensajería instantánea

El hackeo de WhatsApp surgió como una modalidad de los ciberdelincuentes para estafar. Las víctimas reciben un mensaje desde el teléfono de un amigo, o conocido, en el que les piden un código que les enviaron por error, de esta forma le permiten al delincuente acceso a la aplicación y a todos sus contactos.

con información de CrónicaUno

Caracas. A los amigos de Anthony* les estafaron entre 300 y 400 dólares. Creyeron en el mensaje que recibieron vía WhatsApp, en él supuestamente les pedía dinero por una emergencia. El texto fue enviado desdesu número y con su misma foto de perfil, pero se trataba de ciberdelincuentes.

Previamente, una amiga de Anthony le había escrito a través de WhatsApp pidiéndole un favor: “Por error envié un código a tu número, te va a llegar por un mensaje de texto. ¿Me lo puedes pasar, por favor? Es urgente”. Como era de su confianza él accedió y le envió el código. De esta forma le hackearon su cuenta de mensajería instantánea y estafaron a algunos de sus conocidos.

Aunque Anthony vive en Estados Unidos, en Venezuela ya se han presentado casos de este tipo. En marzo de 2020 a Martha*, quien vive en el municipio Libertador de Caracas, le estafaron 2000 dólares bajo esta modalidad. Un amigo le escribió avisándole que tenía a su mamá en la Emergencia de una clínica y no le aceptaban el efectivo por la hora. Utilizó una palabra que solían decirse entre ellos “hermana”, por eso ella no desconfió.

A Clavel*, por el contrario, no le escribió una persona conocida. Desde un número que no tenía registrado recibió el mismo mensaje, pero por fortuna a su número no había llegado ningún código.

Raymond Orta, abogado especialista en litigios, tecnologías y pruebas científicas, explicó que esta es una nueva modalidad de delitos informáticos en la que delincuentes usurpan las cuentas de mensajería instantánea y logran cometer fraudes.

“Ha cambiado la modalidad, antes estábamos en presencia del hackeo de cuentas de Instagram o Facebook para supuestas ventas de divisas, a través de las historias, y del mensaje de María ofreciendo venta de dólares a través de mensajería instantánea como WhatsApp”.

En el caso del hackeo de WhatsApp, luego de que la víctima le envía el código al supuesto amigo le da el acceso su servicio de mensajería instantánea en otro teléfono. El afectado demora entre 12 a 48 horas para poder recuperarla y en ese tiempo ya el delincuente probablemente pudo lograr que sus amistades cayeran en la trampa.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en el 2020 se debilitaron las pequeñas bandas y se fortalecieron las bandas grandes del crimen organizado. El confinamiento por la pandemia del COVID-19, la escasez de gasolina y las restricciones de movilidad desconcertaron a los delincuentes y estancaron sus actividades.

Disminuyeron los robos, hurtos y secuestros, pero aumentaron las estafas a través de redes sociales, internet y servicios de mensajería instantánea.

Correo falso con citación del Ministerio Público

Otra modalidad que se ha visto recientemente es el supuesto correo con una citación del Ministerio Público, que contiene un enlace para escribir los datos personales.

A través de su cuenta de Twitter, Tarek William Saab, fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), desmintió este correo electrónico y explicó que estas citaciones falsas se envían con la intención de robar los datos de las víctimas y luego estafar a otros.

Además, dijo que comisionó a las fiscalía 8ª del Área Metropolitana de Caracas y a la fiscalía 12 con competencia nacional para investigar estos hechos, que implican la comisión de delitos como acceso indebido a la data de información, violación de privacidad de la data y uso de documento público falso.

También por el correo de Outlook, antiguamente Hotmail, se recibe un supuesto comunicado en el que pide la verificación de datos. Según la cuenta especializada en delitos informáticos @elite.informática, esta técnica se llama phishing y la usan para robar información a través de enlaces, vínculos o hipervínculos.

Otro modus empleado por los ciberdelincuentes es el grooming, en el cual adultos usurpan identidades de niños con la finalidad de acercarse a otros menores de edad y de esta forma captarlos para que bajo chantaje accedan a encuentros personales o a la elaboración de material pornográfico infantil.

El sexting es otra forma de acción de las bandas dedicadas a estos delitos. Luego del intercambio de fotografías entre dos personas, por mensajería instantánea, las usan de forma maliciosa para ganar dinero o chantajear.

Engaños en Marketplace de Facebook

La tienda virtual de la red social Facebook llamada Marketplace ha servido para que los delincuentes también capten a las personas y algunas han sido asesinadas. En octubre, José Luis Castillo fue asesinado en los Valles del Tuy, a donde acudió para comprar un vehículo que vio en esta plataforma.

Fuentes extraoficiales indicaron que se investigaba a la banda del Indio por cometer varios asaltos bajo esta modalidad.

Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), se ha referido en distintas ocasiones a los delitos que se cometen por esta red social.

“Hacen ofertas engañosas de vehículos a precios muy económicos y cuando las personas acuden a ver el vehículo son secuestradas o despojadas del dinero que llevan”, dijo en un video difundido en su cuenta de Instagram.

En otros casos los delincuentes solicitan dinero a los familiares de la persona sometida a cambio de su liberación. Rico recomendó no acudir a lugares que no generan seguridad.

Afectados también señalaron que no solo se cometen estafas en la compra y venta de vehículos, también de otros artículos como víveres y de uso personal.

El abogado Raymond Orta agregó que se están presentando otras modalidades pero de extorsión como la composición de fotos con la imagen de perfil de WhatsApp, por ejemplo, y las ponen en escenas de contenido sexual explícito.

“Los ciberdelincuentes dicen a través de WhatsApp que van a hackear la prensa y van a publicar esas fotografías”.

(*) El nombre fue protegido por medidas de seguridad.