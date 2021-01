“Sen Çal Kapımı”: Historia, tráiler, actores, personajes y todo sobre la serie turca

“Love Is in the Air” es la historia de amor de Eda Yıldız, una joven vendedora de flores, con Serkan Bolat, un rico heredero.

Las telenovelas turcas han cosechado mucho éxito en Europa y América Latina y el caso de ”Love Is in the Air” no es la excepción. Titulada originalmente “Sen Çal Kapımı” (”Llamas a mi puerta” en español), se trata de una comedia romántica protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía, y estrenada a mediados de 2020.

Producida por MF Yapım, dirigida por Altan Dönmez y escrita por Ayşe Üner Kutlu, “Love Is in the Air“ debutó el pasado 8 de julio de 2020 en Turquía a través del canal FOX, con tal éxito que esta historia de amor ya ha sido vendida a más de 40 países en todo el mundo, incluida España, donde Mediaset la estrenó en enero de 2021 por Divinity y algunas otros canales de su red.

HISTORIA Y SINOPSIS DE “LOVE IS IN THE AIR”

“Love is in the air” sigue la historia de Eda Yildiz, una joven vendedora de flores que se enfrenta al joven y rico heredero Serkan Bolat. Ella pierde la beca que le iba a permitir estudiar en Italia por culpa del adinerado hombre. Para enmendar su error, Bolat le propone un trato: si acepta pasar dos meses con él como si fuese su prometida, le ayudará a pagar sus estudios.

Aunque al principio la relación no es buena, a medida que pasan los días cambia radicalmente. Este acuerdo terminará por cambiar el destino de Eda y Serkan para siempre. El amor, la pasión y el lujo marcarán el romance entre estos dos jóvenes.

Eda Yıldız es interpretada por Hande Erçel, Miss Turquía 2012 y cotizada actriz cuya interpretación en “Hayat: Amor sin palabras” le valió el Turkey Youth Award a la Mejor Actriz en 2017. Mientras que el papel del rico heredero Serkan Bolat es desempeñado por Kerem Bürsin, quien en 2017 ganó el premio al Mejor Actor en el Seoul International Drama Awards por su interpretación en Bu Sehir Arkandan Gelecek. La exitosa telenovela turca protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. (Foto: MF Yapım)

FECHA DE ESTRENO DE “LOVE IS IN THE AIR”

Mediaset se prepara para el estreno de “Love is in the air”, novela turca que se emitirá este lunes 11 de enero a partir de las 22:00 horas. El primer episodio de esta comedia romántica se verá de forma simultánea en Telecinco, Factoría de Ficción, Divinity, Energy y Be Mad.

El primer episodio de “Love is in the air” tiene una duración de 120 minutos, por lo que será dividido en tres partes de 40 minutos, que se emitirán a lo largo de tres noches por el grupo español Mediaset. Se trata de una estrategia similar que emprenden otros medios.

ACTORES Y PERSONAJES DE “LA HIJA DEL EMBAJADOR”

PERSONAJES PRINCIPALES

Hande Erçel como Eda Yıldız: Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista.

Es una joven inteligente, honesta, bella y con un gran talento. Perdió a sus padres cuando era niña, pero a pesar de la tragedia se ha convertido en una chica noble y optimista. Ella lleva años ayudando a su tía con la floristería. Esta labor ha desarrollado en ella su amor por las plantas y su deseo de convertirse en arquitecta paisajista. Kerem Bürsin como Serkan Bolat: Es un joven carismático, guapo y trabajador, cualidades que le han permitido incrementar el volumen de negocio de la compañía de su padre. Es un arquitecto obsesionado siempre con ganar, que se mueve como pez en el agua en el mundo de los negocios. El trabajo y el éxito son los grandes motores de su vida hasta que conoce a Eda y todo cambia.

PERSONAJES SECUNDARIOS

Elçin Afacan como Melek Yücel.

Melisa Döngel como Ceren Başar.

Sitare Akbaş como Figen Yıldırım.

Anıl İlter como Engin Sezgin.

Evrim Doğan como Ayfer Yıldız.

Neslihan Yeldan como Aydan Bolat.

Bige Önal como Selin Atakan.

Başak Gümülcinelioğlu como Pırıl Baytekin.

Çağrı Çıtanak como Ferit Şimşek.

Alican Aytekin como Seyfi Çiçek.

Ahmet Mark Somers como Alptekin Bolat.

Ali Ersan Duru como Efe Akman.

Ilkyaz Arslan como Leyla Haktan.

Sarp Boz Kurt como Erdem Şangay.

İlayda Çevik como Balca Koçak.

