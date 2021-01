Toro Hardy duda de la calidad de la gasolina iraní cuyos tanqueros apagan los transponders

El experto en petróleo, José Toro Hardy, dudó este lunes de la fiabilidad de la gasolina iraní debido a que los tanqueros que la importan «se esconden» debido a que estos llegan al país «con los transponder apagados».

«Todo sabemos lo que pasa en las refinerías como Amuay, El Palito, Cardón: No se está produciendo gasolina suficientemente, y por lo tanto la gasolina que llega para suplir más o menos es la que viene de Irán, cuya procedencia se esconde porque llegan con buques con los transponder apagados para que los satélites no lo rastreen», dijo Toro Hardy a Radio Caracas Radio.

Por tal motivo, recordó que la escases de gasolina es inmensa en todo el país, en Caracas un poco menos gracias a las estaciones de servicio dolarizadas ya que en las gasolineras de 5 mil bs es litro «las cosas son inmensas».

«Es insólito que un país que históricamente fue productor de gasolina hoy en día no tenga para cubrir sus propias necesidades, y no solamente hablo de gasolina, también de diesel, porque se están paralizando los campos porque no hay combustibles en camiones y tractores para transportar los alimentos», concluyó el economista.

De acuerdo a relatos de un trabajador de El Palito, la gasolina de Irán provoca fallas en los vehículos debido a que el combustible no se procesa correctamente.

«Las plantas que producen la gasolina de mayor octanaje están paradas. La planta de alquilación de El Palito, capaz de producir gasolina con un índice de octanaje de 97, está parada. Lo mismo ocurre con plantas de las refinerías del Complejo de Refinación Paraguaná y la Refinería Puerto La Cruz, lugares desde donde se produce la mayor cantidad y la mejor gasolina del país», dijo Freddy Alvarado a Tal Cual.

Sin embargo, de acuerdo a la Agencia Carabobeña de Noticias, Cuba rechazó un envío de gasolina desde Venezuela «por ser de mala calidad».