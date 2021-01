Anzoátegui | Trabajadores del hospital Razetti denuncian que descansan en condiciones infrahumanas

Barcelona.- Trabajadores del Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, denunciaron la tarde de este lunes, 25 de enero, las condiciones infrahumanas en las que deben descansar cuando les toca guardia en el principal centro de salud del estado Anzoátegui.

A través de la vocería de Edisson Hernández, delegado de Prevención del hospital y Coordinador del Movimiento de la salud, tanto camareras, médicos, enfermeros y personal obrero, afirman que los cuartos que tienen para el descanso no cuentan con aires acondicionados porque están dañados.

«Además de eso los baños están en malas condiciones porque las tuberías están dañadas y eso no es todo. Los cuartos están llenos de roedores, cucarachas y chiripas en esas pésimas condiciones está la gran mayoría del personal», sentenció.

Aseguran que los baños están en malas condiciones porque las tuberías están dañadas | Foto: cortesía Edisson Hernández

Hernández se pregunta dónde están el gobernador Antonio Barreto Sira, el protector Luis José Marcano, los diputados, y aseguró que siguen «inclementes con esta situación que les pasa a los trabajadores de la salud».

Precisó que no entienden por qué están en una situación tan precaria donde los médicos de cirugía general duermen «con las ratas, duermen en malas condiciones«.

Asimismo el delegado de Prevención del hospital Razetti detalló que las camareras de quirófanos no tienen un cuarto de descanso, por lo que no les queda otra opción que dormir en el piso o donde las agarre la noche en el hospital. «Desde hace mucho tiempo no tienen cuarto de descanso», aseguró Hernández.

Con esta suman tres las denuncias que en lo que va del mes de enero hace el vocero de los trabajadores del hospital Razetti.

Por otra parte, el nuevo protector de Anzoátegui, Luis José Marcano, desde que asumió el cargo inició un proyecto a través de la Corporación de Anzoátegui para las mejoras en todos los centros de salud de la entidad, con la entrega de insumos y equipos, como ocurrió en el hospital de El Tigre, donde donaron dos aires acondicionados para el laboratorio.

Marinelid MarcanoOriente

