Carmen Villalobos se defiende de las críticas por supuesto maltrato animal

Luego de ser criticada por compartir una serie de imágenes en las que aparecía con una guacharaca sobre su cabeza, la actriz Carmen Villalobos se defendió de las acusaciones de maltrato animal.

La intérprete de 37 años, se tomó un tiempo de sus grabaciones en la telenovela Café, para aclarar la desinformación que manejaban sus seguidores, quienes la cuestionaron por mantener en cautiverio un ave exótica.

“Ustedes saben perfectamente que si hay una causa que a mi me mueve es la de los animales, y siempre he estado al frente de muchas campañas de no al maltrato animal, hablando por los que no tienen voz“, inició comentando Villalobos en sus stories de Instagram.

Asimismo, Carmen destacó que la guacharaca fue rescatada del tráfico ilegal, y que ella misma participó en la la liberación.

“La guacharaca sí fue producto del tráfico ilegal y en el primer viaje que hicimos acá yo estuve y fui parte de la liberación. Aquí estuvo la Policía Nacional, y una corporación de recuperación donde los vuelven a colocar en su hábitat”, explicó.

Finalmente, la actriz comentó que el ave se acostumbró tanto a los humanos, que luego de su liberación decidió regresar al lugar donde fue rescatada.

Desde ahora convive con las personas y disfruta de un ambiente apto para ella, donde está bien alimentada y atendida.

“Guacharaquita a la semana de haber sido liberada en su hábitat natural regresó porque ya estaba muy acostumbrada al ser humano; entonces está completamente libre en este lugar como lo están los pavos, las gallinas, los pollitos. Para nada está siendo maltratada, ni está en una jaula”.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial