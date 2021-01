Colombia Claudia López se defiende en audiencia de revocatoria

El Consejo Nacional Electoral adelanta en la tarde de este lunes 25 de enero la audiencia pública de revocatoria en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien se dirigió a los ciudadanos en su defensa y puso sobre la mesa los puntos en los que se ha enfocado su administración en tiempos de pandemia.

López recalca que en Bogotá nunca han colapsado las Unidades de Cuidados Intensivos -UCI- y que las medidas restrictivas han generado resultados positivos; asimismo, la mandataria resaltó que el principal propósito de su administración es “cuidar a Bogotá”; asimismo resaltó que no solo ha cumplido un programa de gobierno, sino dos en un solo año, refiriéndose al Covid-19.

“Construir sobre lo construido”, es uno de los objetivos que señaló López en su programa de gobierno, resaltando que: “Bogotá no se rinde, no retrocede, no se estanca en ambiciones políticas inútiles, cuando estamos enfrentando la peor crisis en la historia de la humanidad en los últimos 80 años.”.

“Ser la ciudadana de más alta votación en la historia de la ciudad”, una de las expresiones iniciales de la alcaldesa López, quien recalca que: “Honrar la democracia es respetar el mandato de los ciudadanos”.

Recordemos que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, también estuvo en la audiencia pública ante el Consejo Nacional Electoral, en el marco de la revocatoria que avanza en su contra, que se llevó a cabo en Plaza Mayor.

Vea toda la audiencia pública donde la alcaldesa López menciona y explica cada uno de los resultados en su programa de gobierno:

#AEstaHora intervenimos en la audiencia pública virtual citada por el Consejo Nacional Electoral. #CuidemosABogota Conéctense ⬇https://t.co/6CLgHstHJc — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 25, 2021

¡Cuidamos y seguiremos cuidando a nuestra ciudad! Hemos apoyado a 831.038 hogares que representan aproximadamente 2,6 millones de personas beneficiarias del programa #BogotáSolidariaEnCasa gracias a recursos de la ciudad y de la Nación.#CuidemosABogotá pic.twitter.com/XvcLByg0pm — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) January 25, 2021

Lea también: “Si es necesario derrotar otra vez a las fuerzas del pasado, lo vamos a hacer”: Daniel Quintero, ante revocatoria en su contra