Docentes cierran colegio por pésimas condiciones y bajos sueldos

Independencia- Docentes del Grupo Escolar Fray Nicolás De Odena en Soledad, municipio Independencia en el sur de Anzoátegui, decidieron este lunes, 25 de enero, cerrar la institución ante las pésimas condiciones en que se encuentran y en protesta a los bajos salarios que devengan.

La falta de baños, y la gran cantidad de maleza que cubre los alrededores y el patio de la infraestructura que además está carente de cocina.

El profesor José Zamora, representante del Sindicato Venezolano de Maestro (Sinvema) del municipio Independencia, señaló a El Pitazo que los docentes estadales están padeciendo no solo por los bajos salarios que devengan, sino por las condiciones en que se encuentran los planteles.

Explicó que las infraestructura están totalmente deterioradas como es el caso de la institución Fray Nicolás De Odena, lo que conllevó a los docentes a protestar y cerrar la instalación hasta tanto no acudan los representantes de la Gobernación de Anzoátegui, hasta el municipio.

«Queremos hacerle los requerimientos correspondientes a las labores que tienen que hacer para la reparación de los baños que no tienen ni pocetas ni lavamanos y vigilancia permanente en las instituciones. Ya que los vigilantes institucionales que están no cuentan ni con armamento», indicó.

Zamora puntualizó que los docentes piden que el gobernador se presente para tratar el tema de su salario que no pasa de 1.800.000 bolívares quincenal. «Aunado a eso el bono Simón Rodríguez que le dan a los docentes nacionales a los de la gobernación no nos los dan», dijo.

Educadores denuncian que las instalaciones del colegio están deterioradas y por los alrededores hay maleza | Foto: cortesía José Zamora

Dentro de los requerimientos que también exigen los docentes al mandatario regional Antonio Barreto Sira, está la entrega de una bolsa con comida mensual y un bono para poder cubrir los gastos de transporte, comida y que los doten de material de oficina ya que no cuentan ni con bolígrafos.

En el un documento que redactaron para el gobernador aseguran que los maestros no tienen ni calzado y vestimenta. De no recibir una respuesta los docentes afirman que no abrirán la institución y no darán clases en línea porque tampoco cuentan con un teléfono inteligente.

Marinelid MarcanoOriente

