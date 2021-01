EEUU | Jill Biden da bienvenida a latinos a Casa Blanca y asegura «les necesitamos»

La primera dama, Jill Biden, invitó este lunes a los latinos a unirse a los esfuerzos de «rescatar» y unir al país que su marido, el presidente Joe Biden, ha puesto como prioritarios en su agenda de Gobierno, de la que hizo una férrea defensa durante una charla virtual con jóvenes latinos.

Biden, una veterana educadora, dio la bienvenida a la Casa Blanca a los hispanos y les recordó que «tienen un asiento» en la Administración de Biden, que empezó funciones el pasado 20 de enero.

«Les necesitamos», aseguró la primera dama durante una charla virtual con jóvenes latinos, a quienes les recalcó que la Casa Blanca «representa los ideales eternos que han forjado esta nación, donde se han perseguido la justicia e igualdad, el servicio con honor y la fuerza de la unidad».

«Escribimos la historia de este país diariamente y debemos abrir mucho más las puertas de esta casa, reconociendo que nuestras diferencias son preciosas y nuestras similitudes infinitas», indicó Jill Biden.

Recordó que el equipo de trabajo de la nueva Administración cuenta con gente de diversos grupos étnicos, como la abogada Julissa Reynoso, de origen dominicano, quien es la jefa del equipo de la primera dama e hizo la introducción de la charla.

Every four years, we celebrate the beginning of a new administration. It’s the start of a bright new chapter. A time for us all to come together. I’m so grateful to all who worked to create an incredible day – especially in this uniquely difficult year. pic.twitter.com/P3L7OYoANR

— Jill Biden (@FLOTUS) January 21, 2021