Laya asegura que cuentas en divisas protegerán las remesas de los venezolanos

El manejo de cuentas bancarias en divisas permitirá a los venezolanos proteger sus remesas, toda vez que evitará que caigan en las “distorsiones” de algunos comercios que pagan la moneda extranjera al precio que les “da la gana”.

Así lo sugirió la ministra chavista de Comercio, Eneida Laya, quien entrevistada en VTV expresó:

“(Una cuenta en moneda extranjera) te va a permitir que tus divisas, que recibes en remesas, no se queden en esos comercios, sino que las vas a llevar a los bancos, vas a proteger tu dinero, tu bolívar, en vez de llevarlo a los comercios, que te lo pagan como les da la gana y no a la tasa del BCV como debe ser. Sobre los euros y dólares, a veces vemos esas distorsiones donde los comercios no quieren recibir el euro o lo reciben uno a uno. No puede ser. No podemos permitirlo”, criticó.

Instó a los venezolanos a que lleven sus ‘ahorros’ al banco y mencionó al Banco del Tesoro “que ya tiene la herramienta”, así como las demás entidades financieras “que ellos quieran”, para abrir su cuenta y llevar su divisa.

“Es una forma de protegerlo, porque ya tienes una tarjeta Debito Plus (en el Banco del Tesoro) donde no tienes límite. Vas al comercio, pagas con tu tarjeta el monto exacto, no hay excusas de vuelto. La compensación, por supuesto, es en bolívares. Tenemos que ir hacia esa campaña porque los comercios dirán que no quieren aceptar la tarjeta porque quieren seguir con el desorden de estar recibiendo divisas en efectivo”, señaló.

Laya apunta a la corresponsabilidad entre usuarios para exigir que con los canales electrónicos “podamos ir equilibrando” la economía, sobre todo porque cuando pasa la tarjeta, “chequearás que te están vendiendo a la tasa del BCV. No hay otra”.

Ahondó en el Banco del Tesoro, del cual es presidenta, y mencionó que ya existen los distintos instrumentos financieros para abrir las cuentas en divisas, tal como lo ordenó Maduro a inicios de mes.

“La vicepresidenta (del banco) anunció el aumento de los límites, porque hay otra realidad que cuando vamos a los comercios, tenemos que pasar 5 o 6 tarjetas. Esos límites van a seguir aumentando en función de que la gente pueda usar esos instrumentos financieros, al igual que las tarjetas de crédito, que la gente no la está utilizando y los plásticos se están desechando porque son mínimos”, apuntó.

Así las cosas, opina que con las instrucciones del ministerio de Finanzas “el sistema financiero se tiene que ir adaptando y acelerando” porque “no podemos seguir a paso de morrocoy para tratar de montarnos en esas distorsiones”.

“Tenemos que acelerar el proceso porque a ninguno le hace bien esta especulación que algunos empresarios y comercios están dando. No todos son así. Hay muchos que no. Nos hemos sentado con las cámaras y están trabajando en función de lograr ese equilibrio”, apuntó.