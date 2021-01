Niños se desmayaron durante jornada de cedulación en Los Teques

Los Teques.- Padres y representantes de los niños que acudieron este lunes, 25 de enero, a la jornada de cedulación por primera vez en la sede del Saime Los Teques, pasadas las 8:00 pm permanecen a las afueras de la sede, esperando la entrega de los niños que ingresaron solos a la sede para el proceso.

«Estoy esperando a mi hijo. No me han dejado verlo y está adentro desde la 1:00 pm y sin comer. Todavía no he podido sacar la reseña (los datos filiatorios para poder sacar la cédula) y los funcionarios del Saime no dan la cara», dijo un denunciante a las afueras de la sede.

José García denunció la mala organización en la atención de los menores de edad que se encuentran desde las 8:00 am en el interior del edificio Maracaibo, en la calle Carabobo de Los Teques, donde funciona la Oficina local del Servicio Autónomo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

LEE TAMBIÉN Fotogalería | Saime lució abarrotado durante primer día de cedulación infantil

«A esta hora son pocos los niños que han salido. Hay niños desmayados, golpeados, sin agua, todos sin comer, desde horas de la mañana», denunció una representante apostada a las afueras de la oficina ubicada en la capital mirandina.

Pola Del Giudice Ortiz

Se conoció que en otra oficina del organismo, ubicada en el centro comercial Super Líder, de Carrizal, la atención se dio a partir de las 11:00 am, cuando un funcionario del Saime informó que solo se atenderían 100 niños y que ya habían alcanzado la cuota del día.

Agregaron los denunciantes que las dos sedes tuvieron gente haciendo cola desde la madrugada.

Directiva de la oficina señaló a El Pitazo que sistema de reseña está caído y por eso no han podido terminar a tiempo con jornada de cedulación en Los Teques. «No se puede dejar el trámite de cedulación abierto porque colapsaría aún más el sistema», señalaron. A las 11:22 pm, los niños aún permanecen en el lugar.

Pola Del GiudiceGran Caracas

Pola Del GiudiceGran Caracas