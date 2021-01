Perú | Carnecitas (26/01/2021)

Demandas / David Ortiz, procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), informó que las empresas del Club de la Construcción, entre el 2017 y 2021, demandaron 103 veces al Estado Peruano y buscaron cobrar S/ 888 millones en total. Sin embargo, la Procuraduría Pública del MTC obtuvo 79 laudos a su favor y evitó desembolsar S/ 805 millones.

Obrainsa

El procurador Ortiz comentó que Obrainsa, empresa vinculada a una investigación que afronta el expresidente Martín Vizcarra, demandó al Estado 26 veces y buscó cobrar S/165 millones. El MTC logró obtener 20 laudos favorables. Los otros seis, se consiguieron anular en el Poder judicial.

Árbitros

Ortiz sostuvo que en los últimos tres años se ha recusado a más de 50 árbitros por su evidente parcialidad con las empresas constructoras que demandaron al Estado. “Sin una adecuada defensa, este dinero reclamado hubiese terminado en las cuentas bancarias de estas compañías”, dijo.

Vizcarra incoherente

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz dejó en claro que no estaba de acuerdo con lo que manifestó el ex presidente Martín Vizcarra de cambiar la fecha de las elecciones. “Me parece incoherente de parte del expresidente, porque él dijo claramente en el mes de octubre del año pasado, de que las elecciones no se deberían aplazar y ahora está pidiendo un aplazamiento. No hay coherencia en el discurso”, apuntó

Que se vacune primero

La vocera alterna del Frente Amplio, Rocío Silva Santisteban, consideró que el presidente Francisco Sagasti debe “vacunarse en público” cuando llegue el primer lote de vacunas de Sinopharm, ya que esto sería una “lección pedagógica” para la población. Para la legisladora “eso es lo que tiene que hacer” el mandatario para dar confianza a la población y disminuir los índices de rechazo a la vacuna.

“Cosito” es faltón

El expresidente Ollanta Humala, no asistió a la comisión especial que investiga sus presuntos vínculos con el denominado ‘Club de la Construcción’, en el cual se le acusa junto a su esposa, Nadine Heredia, de haber presuntamente recibido más de US$ 16 millones, a cambio del otorgamiento de licitaciones a un grupo de empresas durante su gobierno.

El caso Nolasco

Han pasado casi siete años para que al fin se conozca la sentencia por el asesinato del exconsejero regional de Áncash, Ezequiel Nolasco Campos. Un caso en donde uno de los principales acusados del crimen es el exgobernador regional César Álvarez. El Colegiado A de la Sala Penal Nacional pactó la audiencia virtual de la lectura de sentencia por el asesinato del exfuncionario.

Resguardo en la frontera

Wilmer Dios, gobernador regional de Tumbes, pidió que el Gobierno no descuide la frontera de esta parte, donde hay miles de extranjeros a la espera de ingresar al Perú, aguardando el momento” para pasar ilegalmente. En esa línea, comentó que las Fuerzas Armadas del Perú están controlando la situación de migración extranjera de una manera más efectiva en los últimos días.

Le impiden salida

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial (PJ) dictó impedimento de salida del país por 24 meses contra el gobernador del Callao, Dante Mandriotti, y la jueza Yrma Estrella. A Mandriotti lo investigan por los delitos de tráfico de influencias y cohecho pasivo específico, en un caso que está vinculado al de Los Cuellos Blancos del Puerto.

Distrito Pachacutec

El congresista Marcos Pichilingue de Fuerza Popular anunció que propondrá a la Mesa Directiva del Congreso, que en la próxima sesión plenaria se ponga a debate, la insistencia por la ley que crea el Distrito de Pachacútec, Ventanilla, en el Callao. Dijo que la creación del distrito de Pachacútec impulsará el desarrollo económico, turístico y cultural de los habitantes de la localidad.

Sigue investigado

El expresidente Martín Vizcarra se encuentra como investigado en la Comisión Especial del Congreso que indaga al “Club de la Construcción”, informó uno de sus integrantes, Miguel Vivanco, quien explicó que la situación del exmandatario se agravó porque prefirió “acogerse a su derecho a permanecer en silencio” en vez de aclarar las denuncias en su contra.

