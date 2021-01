Roxana Díaz denuncia usurpación de identidad en redes

La artista y empresaria venezolana, Roxana Díaz, ha hecho un reclamo público a través de sus redes sociales para denunciar la usurpación de su identidad por medio de la plataforma de mensajería, Whatsapp. Cabe mencionar que, un número desconocido ha estado escribiendo a sus contactos conocidos y se hace pasar por ella para cometer estafas.

Por este motivo, la artista posteó en su cuenta de Instagram una captura de pantalla de una conversación donde el anónimo intenta suplantar a su persona hablando con su médico personal, por ello alegó: “La gente no tiene oficio! Siempre me he enterado que hay personas por algunas redes sociales que se hacen pasar por mi y las he reportado pero esta vez paso por aquí para decirles que tengan mucho cuidado con la gente que trata de hacerse pasar por los demás vía WhatsApp para hacer cualquier fechoría, estafa o cualquier delito!”.

Díaz dijo que se encargará de tomar acciones legales en cuanto descubra quién está detrás del número, mientras tanto le dijo a sus seguidores y amigos: “Tengan mucho cuidado y siempre infórmense bien quien les escribe, infórmense bien si hacen una compra o simplemente si alguien les contacta para cualquier cosa”.

Por último, hay que recordar que está es la última modalidad de vandalismo en Venezuela, el robo de identidad en Whatsapp y el típico mensaje con un nombre común como “Hola soy María” para hacer hurto de dólares.

