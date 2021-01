+VIDEO | Vicente Fernández se defiende sobre foto tocando el seno de una joven

El reconocido actor y cantante mexicano, Vicente Fernández, rompió el silencio tras la polémica divulgación de una foto tocando el seno de una joven fanática, aunque la imagen es vieja, del año 2017, fue ahora cuando se levantó una polvareda de críticas contra el reconocido charro mexicano.

Incluso la joven que aparece en la imagen ya había publicado en sus redes sociales su reacción sobre cómo se sintió en ese incómodo momento, confesó que fue varios días después que se dio cuenta del «abuso» cometido por parte del veterano artista.

Finalmente, la noche de este lunes 25 de enero, don Vicente Fernández se defendió y ofreció disculpas a la jovencita, extensivas a los medios de comunicación. Lamentó el incidente que, asegura, no recuerda dónde ni cuándo fue debido a la gran cantidad de fotos que siempre se toma con sus admiradoras.

«Yo vi la foto, efectivamente, sí, yo puse mi mano primero en el estómago y subí la mano y cuando la subo tomaron la foto… si algo tengo es respetar al público, pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera… reconozco que hice mal… no sé si fue bromeando, no sé… eran muchísimas gentes, le ofrezco una disculpa de todo corazón, no lo hice con la intención», dijo durante una entrevista con la periodista mexicana Mara Patricia Castañeda.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial