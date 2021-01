Colombia La vida política de Carlos Holmes, que terminó sin cumplir su sueño: ser presidente de Colombia

Colombia amaneció sin ministro de Defensa, luego de que se confirmara la muerte de Carlos Holmes Trujillo, quien durante dos semanas batalló contra el covid-19, y deja atrás 40 años de vida política.

Nació en Cartago, en 1951, en una familia de sangre política, pues tanto su hermano José Renán, como su padre Carlos Holmes Trujillo, le inculcaron esa vocación.

Sobre su vida académica, Holmes estudió en la Universidad del Cauca Derecho y se especializó en Penal y Criminología. En Tokio realizó una maestría en Negocios Internacionales en la Universidad Sofía.

La vida política de Carlos Holmes Trujillo

El primer cargo que tuvo en la política fue de cónsul en Tokio, en 1976, y 12 años después ganó su primer puesto por elección popular, la Alcaldía de Cali. Ese, según su relato, fue uno de los logros y honores más grandes de su vida.

Luego, en 1991 estuvo entre los integrantes de la Asamblea Constituyente.

Después, comenzó a trabajar de la mano de diferentes gobiernos, al servicio diplomático: fue embajador en Moscú, en la OEA en Washington, Viena, Estocolmo y Bruselas.

De allí llegó para ocupar cargos en el gabinete de Iván Duque, siendo ministro de Relaciones Exteriores y luego asumió las riendas del Ministerio de Defensa.

En el último cargo, el ministro tuvo dos imágenes ante el país, quienes lo respaldaban y quienes no. Alcanzó cifras históricas en disminución de delitos y erradicación de cultivos, sin embargo, el gran punto negro de su gestión fueron las masacres, que aumentaron considerablemente en el país.

En contexto: Muere por covid-19 el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo

El sueño de Holmes: ser presidente

Antes de estar en el gobierno de Duque, él era su rival, pese a que eran grandes amigos. Entre los dos, y otros candidatos, se disputaron el puesto de ser el elegido por el uribismo para la contienda electoral del 2018, y su sueño era llegar a la Presidencia, y entre sus pensamientos estaba intentarlo en 2022.

Gracias, amigo; gracias, compañero; gracias, Ministro; gracias, @CarlosHolmesTru. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Con María Juliana, mis hijos y todo el Gabinete acompañamos a su familia en este momento tan doloroso para todos. pic.twitter.com/sdUGjxXCkz — Iván Duque (@IvanDuque) January 26, 2021

